英國國防部：俄軍在入侵烏克蘭後明顯弱化

英國國防部在3日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出,俄羅斯 國防預算 在2005至2018年間大約增加一倍,並投資於多項尖端的海陸空能力,此舉從2008年加強廣泛軍事現代化計畫《新面貌》(New Look)的基礎,但實體裝備現代化並沒有讓俄羅斯能夠支配烏克蘭,戰略規劃與作戰執行兩者的失敗已使俄方無法將數量強項轉變為決定性優勢。

英方認為,由於入侵烏克蘭,俄羅斯的軍力現在實質上和概念上均明顯弱化,重建將因制裁而雪上加霜,這將對俄羅斯部署常規軍力的能力產生持久的影響。

