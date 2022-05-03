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傳俄國計畫入侵摩爾多瓦 從西側打開攻烏新戰線

中央社／基輔2日綜合報導
俄羅斯傳出擬定即將入侵摩爾多瓦的詳盡計畫，已有人在未獲承認的摩爾多瓦分離地區「聶斯特河沿岸」共和國首府蒂拉斯浦機場觀察到某種活動。圖為蒂拉斯浦機場地區的執法人員27日被拍到在檢查哨查驗民眾車輛。(路透)
俄羅斯傳出擬定即將入侵摩爾多瓦的詳盡計畫，已有人在未獲承認的摩爾多瓦分離地區「聶斯特河沿岸」共和國首府蒂拉斯浦機場觀察到某種活動。圖為蒂拉斯浦機場地區的執法人員27日被拍到在檢查哨查驗民眾車輛。(路透)

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）引述英國「泰唔士報」（The Times）提到，俄羅斯高層擬定即將入侵摩爾多瓦的詳盡計畫，可能重演「頓巴斯」（Donbas）劇本。

根據烏克蘭情報來源，有一些跡象顯示俄軍很快就會攻擊摩爾多瓦，而這個前蘇聯成員國的軍隊只有3250人。

已有人在未獲承認的摩爾多瓦分離地區「聶斯特河沿岸」共和國（Transnistria）首府蒂拉斯浦（Tiraspol）機場觀察到某種活動。俄軍可能試圖從俄國占領的克里米亞（Crimea）派遣IL76軍用運輸機和直升機來轉移部隊。與此同時，摩爾多瓦首都基希涅夫（Chisinau）也有抗議和暴動正在醞釀。

但報導提到，這項消息與西方國家的情報評估並不一致；西方國家認為俄國的能力不足以將部隊送達，而不被位於敖德薩（Odesa）地區的烏克蘭防空武力擊落。

此外，俄羅斯若要轉移彈藥和部隊，就必須打通陸路走廊，從目前暫時占領的赫爾松（Kherson）通往尼古拉耶夫（Mykolaiv）和敖德薩部分地區，而這將讓俄軍面臨烏軍激烈抵抗。

據報俄國意圖於5月9日「勝利日」之前入侵摩爾多瓦，俄國總統普亭（Vladimir Putin）當天可能會宣布承認「聶斯特河沿岸」的獨立地位，從而導致「頓巴斯劇本」重演，對摩爾多瓦的領土完整構成直接威脅。

烏克蘭東部的分離主義分子2014年在頓巴斯地區自行成立「頓內茨克人民共和國」（Donetsk）和「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk），今年2月獲得俄羅斯承認獨立。

消息人士說：「我們認為，克里姆林宮已決定攻擊摩爾多瓦。摩爾多瓦的命運至關重要。如果俄國開始掌控，我們在軍事上將成為更易受攻擊的目標，烏克蘭就面臨存亡威脅。」

俄國若成功接管摩爾多瓦，俄軍將從西邊挺進烏克蘭的黑海港口敖德薩，打開俄烏戰爭的新戰線。

英國軍事分析師指出，這種軍事行動可能有三個目標：第一是將部分烏軍引到西南側；第二是破壞摩爾多瓦政府的親歐政策；最後是恐嚇西方國家，支持烏克蘭可能進一步破壞區域穩定，包括巴爾幹國家。

烏克蘭方面表示，基輔當局堅決譴責把摩爾多瓦聶斯特河沿岸地區捲入俄烏全面戰爭的任何企圖，呼籲立即讓緊張情勢降溫。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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