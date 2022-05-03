放棄中立信念 芬蘭傳5月12日申請加入北約 瑞典態度也趨明顯

瑞典外長林德（左）表示，芬蘭已幾乎確定會申請加入北約。右為芬蘭外長哈維斯托。（歐新社）

路透引述芬蘭小報「晚報」（Iltalehti）報導，根據匿名政府消息人士說法，芬蘭將於5月12日決定申請加入北約組織（NATO）。另一中立國瑞典 尚未明確表態是否加入北約，但正面態度越來越明顯。

芬蘭晚報1日深夜根據政府消息人士說法報導，12日當天芬蘭決定加入北約將分為兩步驟，先是總統尼尼斯托宣布同意加入北約，之後國會各黨團將核准加入北約的申請。

總統和國會宣布後，這個決定將由總統和重要部會首長的會議確認。根據芬蘭憲法，總統職責是與政府合作領導芬蘭的外交及安全政策。關於「晚報」提供的細節，路透尚無法立即核實。

瑞典與芬蘭數十年來都保持中立以維持和平，但俄羅斯2月24日入侵烏克蘭 ，使這兩國放棄這個信念。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）高級研究員齊克果（Jacob Kirkegaard）告訴美國財經媒體CNBC，芬蘭加入北約將使「被迫在東西方之間維持中立」的概念畫下句點。

日前，芬蘭外交部長哈維斯托和瑞典外交部長林德召開共同記者會，再度強調兩國團結以及兩國在國安議題上的緊密合作。林德在會後表示，瑞典的國家安全分析報告預計13日完成，目前完全執政的「社民黨」預計在12日做出黨內的最後決議，以利在報告送入國會討論前有更大的共識。

林德1日接受瑞典電視台（SVT）的訪問時表示，芬蘭幾乎確定會加入北約，瑞典會將芬蘭的決定納入國安報告的分析。目前瑞典國會的8個政黨中，強烈支持加入北約的有第二大黨溫和黨以及中間偏右的基督教民主黨 、中間黨、自由黨。執政的社民黨則是從堅決反對到現在對加入北約越來越正面。

強烈反對的則是反對結盟的左派黨以及綠黨；極右的瑞典民主黨基本上反對，但若芬蘭加入，則瑞典應該有條件的加入北約。

另一方面，芬蘭主導的財團Fennovoima今天表示，由於烏克蘭戰爭的相關風險，已終止與俄羅斯國營核子企業（Rosatom）的核能電廠合約。