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新手段？美國大使：俄國將用「假公投」併吞烏東等3地

編譯張君堯／即時報導
美國高級外交官2日援引有關莫斯科當局計劃的「高度可信報導」指出，俄羅斯似乎正準備吞併烏克蘭東部的2個地區，並可能吞併該國南部的赫爾松。（美聯社）
美國高級外交官2日援引有關莫斯科當局計劃的「高度可信報導」指出，俄羅斯似乎正準備吞併烏克蘭東部的2個地區，並可能吞併該國南部的赫爾松。（美聯社）

美國高級外交官2日援引有關莫斯科當局計劃的「高度可信報導」指出，俄羅斯似乎正準備吞併烏克蘭東部的2個地區，並可能吞併該國南部的赫爾松（Kherson）。

紐時報導，美國駐歐洲安全合作組織大使卡彭特（Michael Carpenter）表示，俄羅斯當局可能會在5月中旬在俄羅斯支持的分離主義領土頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）舉行「假公投」，以正式奪取對這2個地區的控制權。

卡彭特表示，烏克蘭南部的赫爾松也可能會舉行類似的公投，並稱「這完全出自克里姆林宮的劇本」，還補充說「不確定俄羅斯最終是否會吞併任何地區，更不用說這樣做是否成功，但這是我們看到的計劃」。

此外，卡彭特也認為俄羅斯領導人有可能試圖接管烏克蘭的其他地區，並在地方政府中安排「傀儡和代理人」、迫使民選官員下台，而這似乎是莫斯科在基輔的最初目標，該計畫包括在烏克蘭制定一部新憲法。

儘管西方和其他國際盟友通過經濟制裁和外交孤立來打擊莫斯科當局的行為，但卡彭特表示歐洲安全合作組織正努力向在戰爭中受傷或自俄羅斯入侵以來被迫離開家園的烏克蘭人分發人道主義救濟，並正在幫助記錄戰爭罪和其他侵犯人權行為，以備將來起訴。

卡彭特強調「我們試圖做的部分工作是揭露俄羅斯的意圖，不幸的是，我們在揭露接下來可能發生的事情方面通常是對的」。

俄羅斯 烏克蘭 公投

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