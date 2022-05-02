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烏克蘭燃料危機惡化 加油站大排長龍

編譯羅方妤／綜合報導
俄國入侵導致燃料短缺，基輔民眾4月28日在加油站前大排長龍等待加油。（歐新社）
俄國入侵導致燃料短缺，基輔民眾4月28日在加油站前大排長龍等待加油。（歐新社）

俄軍封鎖烏克蘭港口，攻擊煉油廠和儲油槽，導致烏克蘭燃料短缺。全國各地加油站大排長龍，只是燃料危機的冰山一角。

紐約時報報導，西部大城利維夫的一個加油站1日早上出現50輛車排隊加油的慘況。退休公務員亞瑞馬說，他等了一小時，只買到限購的10公升汽油，「不能抱怨，農人要耕種，國家正在打仗」。

哈爾科夫一間加油站經理瑪麗亞表示，連警察巡邏車都加不到油。她的母公司下令，持有加油預付卡的民眾才能購買汽油，一次限購5公升。

烏國加油站目前汽油每公升售價約90美分，油價略高於上周並未漲太多，不過許多加油站因沒油可賣已經關閉。烏國政府取消汽油稅緩解漲價衝擊。

聯合國糧農組織今年3月發布的報告中，指燃料短缺影響農業機械運作，是決定烏克蘭農民是否能收成和種植新作物的主要因素。聯合國報告發布後，俄軍上周攻擊了烏克蘭最大煉油廠和重要的儲存燃料設施。

戰爭爆發前，烏克蘭近3/4進口汽柴油來自俄羅斯和白俄羅斯。烏克蘭正與歐洲燃料供應商洽商，但面臨運輸問題，必須從波蘭和羅馬尼亞港口經陸路運到烏克蘭。

聯合國報告顯示，烏克蘭政府今年3月中針對近1300間大型農業企業進行調查，僅1/5的企業有足夠燃料操作農業設備，為玉米和大麥等農作物進行春播。

除了燃料，電力也是問題。2月開戰後，俄軍攻擊烏克蘭供電網等基礎設施，烏克蘭從3月起切斷了與俄國電網數十年的連結，改和歐洲其他供電商電網連結，以維持供電。

烏克蘭 加油站 聯合國

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