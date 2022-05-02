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德印總理會談 對俄烏戰立場依舊南轅北轍

中央社柏林2日綜合外電報導
德國總理蕭茲(左)今天在柏林會見印度總理莫迪。(美聯社)
德國總理蕭茲(左)今天在柏林會見印度總理莫迪。(美聯社)

德國總理蕭茲今天在柏林會見印度總理莫迪後，承諾提供100億歐元（約105億美元）協助印度達成氣候目標，但兩位領導人對烏克蘭戰事的立場依舊南轅北轍。

蕭茲（Olaf Scholz）對媒體發表聲明時，強調了兩國在對抗氣候變遷等方面有共同目標以及民主國家之間合作的重要性。

然而蕭茲有關俄羅斯入侵烏克蘭的談話，卻與莫迪（Narendra Modi）不同調。莫迪呼籲俄、烏停火，但不願順從西方有關譴俄國侵烏的要求。

在德國首次同意運送重型武器給烏克蘭以支援作戰後一週的現在，蕭茲再次籲請俄國總統蒲亭撤軍。莫迪則說，對話是獲致解決方案的唯一途徑。印度多數軍備購自俄國、

莫迪說：「我們認為，這場戰爭不會有贏家，大家都會是輸家，我們主張和平。」莫迪此次歐洲之行還將訪問丹麥和法國。

在他訪德數天之前，蕭茲首次往訪亞洲，但與以往德國總理不同的是，他訪問了日本而未訪問中國，因為德國外交政策已轉變，將重點放在與民主盟邦加強結盟關係上。

德國並設法分散在亞洲的貿易關係，以減少對中國的依賴，德國將中國視為戰略對手。

德國 蕭茲 烏克蘭

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