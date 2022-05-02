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美企圖藉烏削弱俄…西方加碼軍援恐讓俄烏「改變戰術」

編譯中心／綜合1日電
美軍人員將M777牽引式榴彈炮送上運輸機。（路透）
美軍人員將M777牽引式榴彈炮送上運輸機。（路透）

俄烏衝突爆發至今，隨著俄羅斯將攻擊焦點轉往烏東地區，以美國為首的西方國家開始改變對烏軍援方式，開始供應重型遠程火砲給烏克蘭。軍事專家相信，這些來自西方的重型軍備將會重塑整場戰事，俄國進攻烏東的成本將不斷增高，達到美國「削弱俄羅斯」的意圖。

俄烏衝突爆發至今，雙方基本上都是使用同款的蘇式或俄式武器系統交戰，但隨着俄羅斯宣布啟動第二階段特別軍事行動，將行動焦點集中在烏東地區，以美國為首的西方國家開始改變對烏軍援方式，將一些此前未有供應的重型遠程火炮提供給烏克蘭。

軍事專家相信，這些來自西方的重型軍備將會重塑整場戰事，加速雙方戰術上的轉變，俄羅斯進攻烏東的成本將不斷增高，達到美國「削弱俄羅斯」的意圖。

目前烏克蘭已經獲得來自捷克和波蘭的112輛T-72主戰坦克，來自美國的300輛M113和悍馬裝甲車也正在部署中，另外還有來自捷克的56輛PBV裝甲車和來自英國的120輛「斯巴達人」和「哈士奇」裝甲車。此外，至少100個來自美國、加拿大和澳洲的M777榴彈砲，將於本周內抵達烏前線，法國將在本月內提供12門「凱撒」榴彈砲。

退役美國陸軍砲兵部隊指揮官波士頓指出，烏軍單單是獲得更多遠程火砲，達成「反砲戰射擊」能力，就足以對俄軍砲兵部隊發揮威懾力，大幅削弱俄軍戰力。他說，烏克蘭和西方國家的目的，就是要讓俄軍砲兵部隊不敢留在原地。

不過，西方國家針對軍援仍有雜音。德國最近一改先前的立場，表示將向烏克蘭提供「獵豹」防空坦克，以及約50門德國製造的自走砲；然而，其他國家仍批評德國沒有表現出領導力。德國總理蕭茲今天駁斥該說法，表示自己寧願謹慎行事，也不願倉促做出決定。

針對西方國家紛提供重型武器給烏克蘭，德國總理蕭茲表示自己寧願謹慎行事，也不願倉促...
針對西方國家紛提供重型武器給烏克蘭，德國總理蕭茲表示自己寧願謹慎行事，也不願倉促做出決定。(歐新社)

蕭茲在國內外都面臨壓力，要求他向烏克蘭提供戰車和榴彈砲等重型武器，並支持歐盟立即對俄能源進口實施禁運。

德國4月底同意提供烏克蘭獵豹（Gepard）防空戰車，民調顯示，這項作法得到55%德國人民支持。然而，這項決定無助於扭轉民眾認為蕭茲優柔寡斷和缺乏領導力的看法。德國周日畫報的民調顯示，54%的人不滿意蕭茲的危機處理，蕭茲的支持率下降到32%。

蕭茲接受德國周日畫報訪問時則說：「我迅速做出決定，並與我們的合作夥伴協調一致。我認為德國若倉促行動和特立獨行會有問題。」

德國 烏克蘭 蕭茲

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