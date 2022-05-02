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納粹再現？俄軍勝利日彩排 驚見「激似」紅臂章

編譯中心／綜合1日電
俄羅斯軍人在彩排勝利日閱兵時，被拍到使用紅臂章配上白圈黑字，讓人聯想起納粹臂章設計。（取材自推特）
俄羅斯軍人在彩排勝利日閱兵時，被拍到使用紅臂章配上白圈黑字，讓人聯想起納粹臂章設計。（取材自推特）

俄羅斯將每年5月9日定為「勝利日」（Victory Day），以紀念二戰時納粹德國無條件投降的。總統普亭2月24日入侵烏克蘭時，就聲稱當地出現「新納粹主義」，不得以出兵維和；然而近日俄軍彩排勝利日閱兵時，被發現士兵配戴「紅臂章」，設計竟與納粹臂章相似，引發熱議。

近日一名推特網友表示，俄軍4月28日於莫斯科彩排勝利日閱兵，照片中能看見士兵配戴紅臂章，上頭的白色圓圈和黑色文字，像極了納粹臂章。這名網友批評，「這些俄羅斯法西斯份子正準備舉辦一場閱兵，以慶祝他們在歐洲進行的戰爭與種族滅絕。」

其他網友紛紛留言：「俄羅斯聲稱反納粹，結果卻使用納粹的元素」、「這不是巧合，令人作嘔」、「中間的號碼應是隊伍行列編號」、「我從沒想過會在有生之年再次看到納粹主義公然復甦。」

另據CNN報導，俄國入侵烏克蘭已逾2個月，東南部港市馬立波持續遭俄軍圍攻，馬立波市議會今天透過Telegram表示，俄軍殺害當地人的數目，比納粹在二戰時期殺害的人還高2倍。

馬立波市長波成柯表示，納粹兩年內殺了約1萬人，俄軍光是兩個月就殺了2萬多人，還有超過4萬人被俄方強行帶走。CNN表示，目前戰事仍在進行，無法獨力查證馬立波官方說法。

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