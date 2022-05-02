俄軍掠奪500萬農業機具 運到車臣才知被遙控鎖住不能用

俄軍從梅利托波爾市一家農業設備經銷商竊取了27台強鹿牌農業機具，價值近500萬美元。圖為強鹿牌農業機具。取材自推特

CNN報導，過去幾周，有越來越多報導指俄軍在烏克蘭 占領區除了搶劫民宅之外，還掠奪農業機具、糧食，甚至建築材料。俄軍從3月初就占領的梅利托波爾市(Melitopol)一家農業設備經銷商竊取了27台農業機具，價值近500萬美元，並大剌剌用軍用貨車運送到700多英里外的車臣，未料這批機具已被遙控鎖住，根本無法使用。

報導指出，俄軍從梅利托波爾的強鹿牌(John Deere)農業機具經銷商搬走所有值錢的機具，說明這已是越來越有組織的行動，甚至使用俄羅斯 軍事運輸系統。

知情人士說，俄軍先沒收了2台聯合收割機、1台曳引機和1台播種機。聯合收割機每台價值30萬美元。俄軍接下來幾周把這家經銷商的27件機具全部搬走，這些機具被搬上平板貨車，其中一輛上面漆了白色的「Z」字標記，代表是俄國軍車。

這名知情人士說，俄軍中有不同幫派 ，彼此競爭，有人早上來搬，有人晚上來。這些機具都配備GPS衛星定位系統，可追蹤機具所在位置，最遠被送到車臣的Zakhan Yurt村。這些機具也能遙控，被送到車臣後才發見被鎖住，無法啟動。