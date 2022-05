家園被炸毀 烏克蘭老婦在廢墟裡烤蛋糕 照片曝光惹鼻酸

烏俄戰爭持續至今已超過兩個月,上百萬名平民死亡、受傷、逃離家園,烏克蘭 人的生活也徹底改變。一名戰地記者在烏克蘭拍攝了兩張照片,只見一名烏克蘭老婦人在被炸毀的家園中,不慌不忙的烤著復活節 蛋糕,震撼畫面引人鼻酸。

戰地記者Hanna Liubakova 1日貼出兩張照片,只見一名烏克蘭老婦人身穿藍色衣服、頭上披著花巾,推著一輛推車,在被炸毀的家園中,透過火窯「烤蛋糕」。

Hanna貼文表示,拍攝地點在烏克蘭戈倫卡村(Gorenka),一名老婦人在她被毀壞的房子裡烤復活節蛋糕,「這些人失去了一切,但他們並沒有放棄」。

照片曝光後引發熱議,目前共有3.4萬個喜歡、6995則轉推,許多網友紛紛留言「希望早點和平」、「很棒的人們」、「就像看到自己的祖母一樣」、「保有愛跟尊嚴的一幕」。

The village of Gorenka, #Ukraine. The elderly lady bakes Easter cakes in her ruined house. These people lost everything but they are not giving up. pic.twitter.com/lf35nb2ceu