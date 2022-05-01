烏克蘭女性科索沃受訓 為護家園學掃雷

烏國20歲英文老師明楚科娃及其他5名女性前往科索沃參與一項課程，學習清理地雷與其他在戰爭結束後可能潛藏在烏國各地的危險物品。(Getty Images)

俄羅斯 發動戰爭入侵烏克蘭 後，烏國20歲英文老師明楚科娃及其他5名女性前往科索沃參與一項課程，學習清理地雷與其他在戰爭結束後可能潛藏在烏國各地的危險物品。

明楚科娃（Anastasiia Minchukova）從未想過她必須學會辨識和拆除爆裂物，但如今她在科索沃戴著防護面罩、手拿地雷探測器，冒險進到標示「危險」的地區。

明楚科娃說：「我們很需要懂得排雷的人，因為戰爭很快就要結束，我們認為將有很多工作有待完成。」

為期18天的訓練營在科索沃西部城鎮佩奇（Peja）的靶場進行，一家總部設在馬爾他（Malta）的公司定期在那裡提供課程，對象包括想找這類工作的人，或所在地曾為戰區的公司、人道主義組織、政府機構等。

1998年到1999年間，阿爾巴尼亞裔 分離主義分子和塞爾維亞部隊曾在科索沃發生毀滅性武裝衝突，當時有1萬3000人喪命，留下數以千計的未爆地雷待清理。

為烏克蘭的情況量身打造課程的講師提加尼（Artur Tigani）表示，他很高興能和這些烏克蘭婦女分享科索沃這個巴爾幹小國的經驗。提加尼稱，儘管已過了23年，「但我們開始在科索沃清理時遭遇的困境，至今仍記憶鮮明」。

雖然無法評估烏克蘭目前有多少的地雷及未爆彈，但從過去其他衝突的結局來看，問題將非常嚴重。

紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）去年12月在聯合國（UN）會議作證時說：「在全球許多地方，在嚴重敵對行動期間及結束後很長的一段時間，戰爭留下的爆裂物每年都會造成數以千計的平民喪命或身受重傷，且多數的受害者都是兒童。」

紅十字會說：「在瓦礫堆中找到未爆彈，並將他們從日常生活用品中挑出來，是件危險、繁重，且通常非常耗時的工作。」

自俄羅斯2月24日侵略烏克蘭以來，俄軍砲轟烏國各地的城鎮，將許多地方夷為平地，據信已有數以千計的平民因此喪生。

由於18歲到60歲的烏克蘭男性不得出國，且大多數都在保衛家園，因此即便清除地雷相當的危險，烏國女性仍竭盡所能協助。

來自烏克蘭中部的明楚科娃說：「即便你身在相對安全的地區，但烏克蘭全國各地都是危險的。」

科索沃的那處訓練中心計畫在佩奇與烏克蘭兩地，與更多烏克蘭婦女的組織合作。

提加尼說：「我們也正計畫在短期內前往烏克蘭，並在該國戰區開設課程。」