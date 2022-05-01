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外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

不堪國際制裁… 俄寡頭菁英身家盡毀 群起對抗普亭政府

編譯中心／綜合30日電
羅馬尼亞首都的俄國使館附近，一幅普亭街頭塗鴉表達反戰立場。（歐新社）
羅馬尼亞首都的俄國使館附近，一幅普亭街頭塗鴉表達反戰立場。（歐新社）

俄羅斯入侵烏克蘭超過兩個月，向來緘默的俄國富豪與菁英開始鼓譟。在國際制裁之下，俄羅斯寡頭、富豪和財政官員「身受重傷」，財富大幅縮水，不滿情緒逐漸高漲，因此越來越多人提出反對意見，有人乾脆放棄職位或遠走他鄉，顯示俄國上流社會與政府間的嫌隙日益擴大。

華盛頓郵報報導，越來越多俄國經濟菁英開始發聲，尤其是那些靠俄國總統普亭上台致富的人，他們在國際制裁下，數十億元資產遭到凍結。白宮28日再次針對俄國寡頭開鍘，提議清算他們的資產後捐給烏克蘭。

至少四名在俄國前總統葉爾欽任內致富的寡頭已離開俄國，有四位資深官員辭職離境，其中職位最高的是普亭的國際特使邱貝斯。另有部分俄國高官至今仍受困官僚無法脫身，如俄國央行總裁納比烏林娜提出的辭呈遭普亭駁回，形同被綁架。

俄國央行總裁納比烏林娜向普亭提出辭呈，但被拒絕。 （歐新社）
俄國央行總裁納比烏林娜向普亭提出辭呈，但被拒絕。 （歐新社）
俄羅斯總統的國際特使邱貝斯已經辭職。(Getty Images)
俄羅斯總統的國際特使邱貝斯已經辭職。(Getty Images)

俄國首富、新利佩茨克鋼鐵集團(Novolipetsk Steel)董事長利辛在葉爾欽年代賺進大量財富，他日前批評俄國國會因應西方制裁，要求外國買家以盧布付款的策略，警告俄國恐因此被擠出國際市場。

俄國諾里爾斯克鎳公司(Norilsk Nickel)金屬業大亨波塔寧則指出，將外國企業資產沒收充公的提議將摧毀外商對俄國的信任，把俄國推回1917年俄國革命開始的年代。

許多俄國億萬富豪、資深銀行家與官員匿名受訪時表示，在他們逐漸離普亭遠去並與他畫清界線之際，也擔心遭報復，因為他們都被普亭抓住把柄。報導也指出，這些人抱怨，普亭的核心圈全被一小群鷹派安全官員占據，旁人無法左右普亭決策，且所有公開的抱怨都被「消音」。

不過，納比烏林娜日前警告，俄國目前還沒全面感受到制裁的威力，包括仰賴進口零組件的製造業的庫存快要用罄，進口商品存量也逐漸見底。俄國流亡大亨浦加契夫也直言，「三個月後，商店和工廠都無貨，俄軍傷亡也會更醒目」，普亭的地位恐將凶多吉少。

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