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離奇…俄6富商3個月內接連喪命 3人疑殺全家後自盡

編譯徐榆涵／綜合30日電
俄羅斯6名商人在三個月內離奇死亡，其中4人與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）有關。（歐新社）
俄羅斯6名商人在三個月內離奇死亡，其中4人與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）有關。（歐新社）

美國媒體報導，自今年1月底以來，有6名俄羅斯商人接連自殺身亡，其中有3人更疑似先殺害家人後再自盡，其中4人任職於國營俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）相關企業。種種巧合加上案情疑點重重，引發外界議論。

CNN報導，Gazprom一名管理高層於1月30日被發現陳屍在列寧格勒附近列寧斯基村的度假小屋，現場留有一封遺書，調查人員正在調查是否為自殺。

一個月後的2月25日，另一名Gazprom高層秋拉科夫在同一座村莊的自家車庫內死亡，據傳也是自盡。

接著，烏克蘭出生的俄羅斯富商沃特福德2月28日在英國薩里的家中死亡，詳細案情仍在調查當中，法醫將在7月29日說明情況。

另一名俄羅斯商人、醫療用品公司MedStom老闆梅爾尼科夫，於3月23日在俄國境內的諾夫哥羅德和41歲妻子、10歲與4歲的小孩全數喪命，調查人員透露不排除是梅爾尼科夫殺死家人後再自殺。

另外，Gazpro前副總裁阿瓦耶夫，4月18日和妻女陳屍在莫斯科公寓內，當局正在調查阿瓦耶夫奪走家人性命後走上絕路的可能性。

4月19日，Gazprom子公司Novatek前高層普羅托森亞，與妻女被發現陳屍西班牙巴塞隆納地中海的度假豪宅內，當局也針對普羅托森亞殺人再自盡的方向展開調查。

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