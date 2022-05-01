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裘莉突訪烏克蘭 探視利維夫難民、傷童 遇空襲警報緊急避難

編譯田思怡、徐榆涵、周辰陽／綜合30日電
安潔莉娜裘莉（右二）30日現身烏克蘭西部城市利維夫，與當地兒童合影。（路透）
安潔莉娜裘莉（右二）30日現身烏克蘭西部城市利維夫，與當地兒童合影。（路透）

擔任聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）特使的好萊塢女星安琪琳娜裘莉今天突然訪問烏克蘭西部城市利維夫探視難民。英國每日郵報報導，裘莉在利維夫遇到空襲警報，推特上出現一段由烏克蘭媒體拍攝的影片，裘莉在安全人員護送下，匆忙躲到安全地點，躲避可能的飛彈攻擊。

利維夫一名女性居民在臉書上貼出巧遇裘莉的影片，「今天是日常的一天，日常的利維夫，我去喝咖啡，碰到了裘莉。全世界都支持烏克蘭 。」影片中裘莉向她揮手。影片中裘莉一身休閒穿著，與當地居民開心暢談。稍早的影片中，裘莉為影迷簽名，並與當地居民交談。

利維夫州州長科濟茨基在Telegram發文表示：「對我們所有人來說，這次造訪太出人意料。」科濟茨基指出，裘莉赴醫院探視在克拉莫托斯克火車站遇襲中受傷的孩童，也與為難民提供心理諮商的志工交談。科濟茨基發布了裘莉與孩童一起玩耍以及與志工一同拍照的照片和影片。

來源：推特

利維夫近幾周一直遭到俄軍攻擊，本月稍早一枚飛彈造成至少七人喪生。目前不清楚裘莉是否以聯合國特使身分訪問烏克蘭。

另一方面，西方國家近期加大軍援烏克蘭的力道，美國國防部29日表示，美軍已經開始在駐德國等地的美軍基地訓練烏克蘭軍隊，包括教導使用榴彈砲、裝甲車和雷達等重要武器系統。美國國防部發言人柯比說，這項訓練是與德國政府協調達成，感謝德國的持續支持。

波蘭官員稱該國至少已送出240輛蘇製T-72戰車給烏克蘭，足以組建2個新的戰車旅...
波蘭官員稱該國至少已送出240輛蘇製T-72戰車給烏克蘭，足以組建2個新的戰車旅。資料照片。（路透）

另據CNN與華爾街日報的報導，波蘭表示至少已送出240輛蘇製T-72戰車給烏克蘭，足以組建2個新的戰車旅。此外，波蘭還提供本地製造的監控無人機、數十輛步兵戰鬥車跟閃電可攜式防空系統，並經陸路運送石油。波蘭已成為烏克蘭在歐盟內的主要捐助者。

裘莉 烏克蘭 德國

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