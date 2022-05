裘莉突訪烏克蘭 探視利維夫難民、傷童 遇空襲警報緊急避難

擔任聯合國難民事務高級專員公署(UNHCR)特使的好萊塢女星安琪琳娜裘莉 今天突然訪問烏克蘭 西部城市利維夫探視難民。英國每日郵報報導,裘莉在利維夫遇到空襲警報,推特上出現一段由烏克蘭媒體拍攝的影片,裘莉在安全人員護送下,匆忙躲到安全地點,躲避可能的飛彈攻擊。

利維夫一名女性居民在臉書上貼出巧遇裘莉的影片,「今天是日常的一天,日常的利維夫,我去喝咖啡,碰到了裘莉。全世界都支持烏克蘭 。」影片中裘莉向她揮手。影片中裘莉一身休閒穿著,與當地居民開心暢談。稍早的影片中,裘莉為影迷簽名,並與當地居民交談。

利維夫州州長科濟茨基在Telegram發文表示:「對我們所有人來說,這次造訪太出人意料。」科濟茨基指出,裘莉赴醫院探視在克拉莫托斯克火車站遇襲中受傷的孩童,也與為難民提供心理諮商的志工交談。科濟茨基發布了裘莉與孩童一起玩耍以及與志工一同拍照的照片和影片。

Angelina Jolie had to be rushed to a bomb shelter as air-raid sirens went off in Lviv. pic.twitter.com/dOnLcQsp6d