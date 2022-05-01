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報復各國制裁…俄退出國際太空站 派偵察機侵瑞典領空

編譯中心／綜合30日電

俄羅斯國營媒體報導，俄國太空計畫負責人今天表示，俄方將退出國際太空站（ISS），這要歸咎於國際對俄國入侵烏克蘭施加制裁。另外，瑞典國防官員30日表示，一架俄羅斯偵察機29日短暫侵犯瑞典領空。俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，促使瑞典考量申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

彭博引述塔斯社（TASS）和俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛今天受訪表示，「已經做出決定，但我們不得公開討論」。他表示：「我只能說，依據我們的義務，我們將提前一年通知合作夥伴，我們在國際太空站的工作已結束。」

儘管美俄關係持續惡化，但直到俄烏戰事爆發前，ISS仍是俄國與美國及其盟友罕見的合作場域。然而，自從俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，俄國經歷前所未見的國際孤立，讓這個碩果僅存的太空探索合作計畫面臨破滅。

自從美國在2011年讓太空梭除役後，美國就一直使用俄國的聯合號太空船（Soyuz）載運太空人往返國際太空站。不過，NASA現在更加仰賴私人太空船，馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）就在27日為NASA和歐洲太空總署（ESA）載運4名太空人到ISS。

另外，瑞典國防部發表30日聲明說，「一架俄羅斯AN-30螺旋槳飛機於29日晚侵犯瑞典領空」，並稱瑞典當局追蹤此事件並拍照存證。聲明表示，那架飛機在位於波羅的海的丹麥波荷木島（Bornholm）東方飛行，其後飛往瑞典領空。

此外，塔斯社引述俄國外交部一名官員報導，莫斯科與華府有關戰略穩定的對話正式「凍結」；官員說，一旦俄國在烏克蘭的所謂「特別軍事行動」完成，俄美之間就可以恢復戰略穩定對話接觸。不過，美方對於俄方威脅不為所動，近日總統拜登公開表示拒絕俄國參加G20峰會，但歡迎烏克蘭參加。俄國是G20成員，烏克蘭不是。美國國務院發言人波特也表示，美國不認為能在國際上與俄羅斯「一且照舊」。

太空人 俄國 俄羅斯

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