影／擊落40多架俄機 「基輔之鬼」身分獲披露、證實戰死

泰晤士報29日披露,被譽為「基輔之鬼」(Ghost of Kyiv)的烏克蘭 空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校(Major Stepan Tarabalka)3月死於一場空戰,並指其生前據稱擊落超過40架俄軍飛機。

烏克蘭當地媒體報導,塔拉巴爾卡少校今年29歲,出生於烏克蘭西部小村莊科羅利夫卡(Korolivka)的一個勞工階級家庭,跟妻子歐蕾妮雅(Olenia)育有一名8歲的兒子亞瑞克(Yarik),於3月13日駕著MiG-29戰機迎戰「壓倒性」敵軍時遭擊墜陣亡。

烏國消息人士向泰晤士報證實塔拉巴爾卡少校的身分與死訊,並指他的頭盔和護目鏡預期很快會在倫敦拍售,但沒有提供更多的細節。

烏克蘭政府曾於2月27日在推特發布影片,展示一位美術家筆下的「基輔之鬼」,宣稱他在俄羅斯入侵第一天就擊落6架敵機,讓當時身分向未曝光的塔拉巴爾卡少校一舉成名,烏國民眾則在社群媒體 讚揚他為「英雄」和「守護天使 」。不過,塔拉巴爾卡少校身分一直保密,引發外界揣測「基輔之鬼」是一個神話,旨在烏國遭受俄軍炸彈與飛彈轟炸時提振士氣,但烏克蘭消息人士仍堅持確有其人。

就在塔拉巴爾卡少校陣亡2天前,烏軍總參謀部發布另一張「基輔之鬼」坐在MiG-29戰機駕駛艙內的照片。當時,塔拉巴爾卡少校身穿迷彩軍裝,臉龐被護目鏡、頭盔和氧氣罩擋住。照片的文字則跟俄軍嗆聲,稱「哈囉,占領者們,我飛來奪走你們的靈魂」。

根據報導,塔拉巴爾卡少校獲追授烏克蘭英勇戰鬥的最高勳章「金星獎章」(The Order of the Golden Star)及「烏克蘭英雄」的稱號。

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I