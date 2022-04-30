我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情改變你和我╱記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

紐約地鐵驚見人體殘肢 男女遊民走鐵軌遭撞死

影／擊落40多架俄機 「基輔之鬼」身分獲披露、證實戰死

編譯周辰陽／即時報導
泰晤士報29日披露，被譽為「基輔之鬼」（右）的烏克蘭空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校（左）3月13日駕著MiG-29戰機迎戰「壓倒性」敵軍時遭擊墜陣亡，生前據稱擊落超過40架俄軍飛機。照片翻攝：Twitter / nypost
泰晤士報29日披露，被譽為「基輔之鬼」（右）的烏克蘭空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校（左）3月13日駕著MiG-29戰機迎戰「壓倒性」敵軍時遭擊墜陣亡，生前據稱擊落超過40架俄軍飛機。照片翻攝：Twitter / nypost

泰晤士報29日披露，被譽為「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）的烏克蘭空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校（Major Stepan Tarabalka）3月死於一場空戰，並指其生前據稱擊落超過40架俄軍飛機。

烏克蘭當地媒體報導，塔拉巴爾卡少校今年29歲，出生於烏克蘭西部小村莊科羅利夫卡（Korolivka）的一個勞工階級家庭，跟妻子歐蕾妮雅（Olenia）育有一名8歲的兒子亞瑞克（Yarik），於3月13日駕著MiG-29戰機迎戰「壓倒性」敵軍時遭擊墜陣亡。

烏國消息人士向泰晤士報證實塔拉巴爾卡少校的身分與死訊，並指他的頭盔和護目鏡預期很快會在倫敦拍售，但沒有提供更多的細節。

烏克蘭政府曾於2月27日在推特發布影片，展示一位美術家筆下的「基輔之鬼」，宣稱他在俄羅斯入侵第一天就擊落6架敵機，讓當時身分向未曝光的塔拉巴爾卡少校一舉成名，烏國民眾則在社群媒體讚揚他為「英雄」和「守護天使」。不過，塔拉巴爾卡少校身分一直保密，引發外界揣測「基輔之鬼」是一個神話，旨在烏國遭受俄軍炸彈與飛彈轟炸時提振士氣，但烏克蘭消息人士仍堅持確有其人。

就在塔拉巴爾卡少校陣亡2天前，烏軍總參謀部發布另一張「基輔之鬼」坐在MiG-29戰機駕駛艙內的照片。當時，塔拉巴爾卡少校身穿迷彩軍裝，臉龐被護目鏡、頭盔和氧氣罩擋住。照片的文字則跟俄軍嗆聲，稱「哈囉，占領者們，我飛來奪走你們的靈魂」。

根據報導，塔拉巴爾卡少校獲追授烏克蘭英勇戰鬥的最高勳章「金星獎章」（The Order of the Golden Star）及「烏克蘭英雄」的稱號。

烏克蘭 社群媒體 天使

上一則

戰車就至少240輛 波蘭大手筆軍援重型武器給烏克蘭

下一則

俄稱夜間擊中烏軍389處標的 防空系統阻止烏國飛機

延伸閱讀

澤倫斯基：開戰日2度遇險 差點淪戰俘

澤倫斯基：開戰日2度遇險 差點淪戰俘
烏克蘭嚴抓「叛國賊」 查禁11親俄政黨、已逮捕400人

烏克蘭嚴抓「叛國賊」 查禁11親俄政黨、已逮捕400人
2周通報400起 俄軍性侵頻傳 烏醫院急徵「事後藥」

2周通報400起 俄軍性侵頻傳 烏醫院急徵「事後藥」
擊落40架俄機的烏克蘭王牌飛官陣亡 首名美國公民戰死

擊落40架俄機的烏克蘭王牌飛官陣亡 首名美國公民戰死

熱門新聞

俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，但不難發現普亭看起來有點臃腫，且右手緊抓桌子，健康狀況再掀討論。取材自推特

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

2022-04-22 22:15
俄羅斯總統普亭。美聯社

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

2022-04-29 21:33
波托申亞（右）與妻女。圖翻攝推特@MattiasSvea

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

2022-04-22 08:17
俄羅斯外交部長拉夫洛夫說，北約利用烏克蘭打代理戰爭，恐將引起世界大戰。(路透)

俄控北約打代理戰 恐釀三戰 烏反譏「快輸了才放話」

2022-04-26 20:47
烏克蘭軍方23日表示，烏軍摧毀了南部刻松(Kherson)地區的俄軍指揮所，當時在指揮所內的兩名俄羅斯將軍陣亡。圖為刻松空軍基地的衛星畫面。美聯社

烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡

2022-04-23 19:55
哈利王子（右）與梅根的一舉一動都是外界矚目焦點。（路透資料照片）

都是梅根惹的禍？哈利與繼母卡蜜拉又翻臉 終極報復

2022-04-25 16:22

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
疫情改變你和我／種族化「厭女現象」達高峰 亞裔女夜逛紐約心驚驚

疫情改變你和我／種族化「厭女現象」達高峰 亞裔女夜逛紐約心驚驚