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美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

2周通報400起 俄軍性侵頻傳 烏醫院急徵「事後藥」

編譯中心／綜合29日電
圖為烏克蘭婦女在基輔郊區布查一間教堂內出示身分證件，接受歐盟捐贈的援助物資。（美聯社）
圖為烏克蘭婦女在基輔郊區布查一間教堂內出示身分證件，接受歐盟捐贈的援助物資。（美聯社）

俄烏戰爭爆發後，烏克蘭頻傳當地女性遭俄軍性侵事件，14天接獲通報400例，導致事後避孕藥供不應求。對此，國際計劃生育聯合會（IPPF）已準備捐出2880包事後避孕藥，許多國際志工也透過各種管道協助，把更多的相關藥物運至烏克蘭醫院。

綜合外媒報導，聯合國兒童基金會指出，他們為遭俄軍性侵受害者成立的服務專線，從4月1日至4月14日間，就收到400多通電話，讓五名專門負責協助受害者的心理治療師接近崩潰點。

據衛報報導，IPPF成員塔夫托（Julie Taft）表示，這些受害者應在五天內服用事後避孕藥，但烏克蘭因戰爭影響，導致需求量過大、影響供應鏈。

塔夫托也指出，IPPF也向當地提供墮胎藥物，讓受害女性可選擇在懷孕24周內服用，目前主要有需求的地區為烏東地區的哈爾科夫(Kharkiv)、馬力波(Mariupol)等地，西部地區醫院需求則較少。

烏克蘭當局統計，目前已有12起女性被性侵導致懷孕案件，其中許多受害者都是年僅14歲至16歲的未成年女性，其中一名14歲少女遭5名俄軍性侵後懷孕，因為醫生提醒墮胎有可能會影響到生育能力，讓她有可能被迫要留下胎兒。

性侵 烏克蘭 墮胎

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