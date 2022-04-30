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美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

莫斯科紅場閱兵夜間彩排 俄坦克導彈登紅場

編譯中心／綜合29日電
俄羅斯於當地時間28日晚間進行衛國戰爭勝利77週年閱兵式首次夜間彩排，大批坦克通過莫斯科街道。（美聯社）
俄羅斯於當地時間28日晚間進行衛國戰爭勝利77週年閱兵式首次夜間彩排，大批坦克通過莫斯科街道。（美聯社）

俄羅斯28日在莫斯科紅場舉行77周年莫斯科勝利日閱兵儀式首次夜間彩排。據俄衛星網引述俄國防部消息稱，八架米格-29殲擊機將在5月9日正式閱兵以字母Z的序列飛行。　

香港文匯報報導，5月9日在紅場正式舉行閱兵式。預計將有1.1萬名軍人、131件地面軍事武器裝備和77架飛機接受檢閱。

俄國國防部網站消息，俄羅斯28日在莫斯科紅場舉行紀念衛國戰爭勝利77周年閱兵式首次夜間彩排， 展示大量先進坦克和導彈。

俄軍受閱部隊及大批軍事裝備悉數登場，包括衛國戰爭時期的傳奇T-34坦克，以及俄羅斯最新型T-14「阿瑪塔」主戰坦克、T-72B3M主戰坦克、T-90M「突破」主戰坦克、「伊斯坎德爾-M」戰術導彈、「亞爾斯」洲際彈道導彈系統、「颱風」裝甲車、BMP-2和BMP-3步兵戰車、「庫爾干人-25」步兵戰車、S-400防空導彈系統、道爾M2防空系統、「天王星-9」戰鬥機器人、MSTA-S型152毫米自行火炮、「旋風-G」型多管火箭炮系統等現代裝備。

俄羅斯還將於5月4日在莫斯科紅場再次舉行閱兵夜間彩排，5月7日舉行總彩排。俄聯邦武裝力量陸軍總司令薩柳科夫為閱兵總指揮。

俄羅斯於當地時間28日晚間進行衛國戰爭勝利77週年閱兵式首次夜間彩排，大批坦克通...
俄羅斯於當地時間28日晚間進行衛國戰爭勝利77週年閱兵式首次夜間彩排，大批坦克通過莫斯科街道。（美聯社）

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