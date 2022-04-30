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美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

澤倫斯基：開戰日2度遇險 差點淪戰俘

編譯中心／綜合29日電
烏克蘭總統澤倫斯基接受專訪，首度透露在2月24日俄國發動侵烏戰爭當天，俄軍空降的傘兵兩度試圖攻入總統府，險淪階下囚。 （路透）
烏克蘭總統澤倫斯基接受專訪，首度透露在2月24日俄國發動侵烏戰爭當天，俄軍空降的傘兵兩度試圖攻入總統府，險淪階下囚。 （路透）

烏克蘭總統澤倫斯基接受《時代雜誌》採訪時，首度透露在2月24日俄國發動入侵烏克蘭的數小時內，俄軍就兩度闖入總統府，企圖擄走或刺殺他。所幸在一眾守衛及官員保護下，澤倫斯基一家最終無恙。

據《時代雜誌》報導，澤倫斯基表示，俄軍最初派員突襲基輔，企圖暗殺他與他的家人。來自俄國的突襲隊當晚在總統府外展開槍戰，更兩度企圖闖入。而官員們則是試圖用他們可以找到的所有東西，來封鎖總統府。

在戰爭開始的最初幾個小時內，俄羅斯軍隊迅速找到澤倫斯基與家人的所在之處。澤倫斯基辦公室外開始傳來一連串的槍聲。烏克蘭軍方緊急通知澤倫斯基稱，俄軍的突擊隊已經準備要空降基輔，並暗殺或逮捕他與他的家人。

澤倫斯基趕緊叫醒第一夫人與一對兒女，府內也緊急分發槍支給澤倫斯基和所有會用槍的人，成功抵禦俄軍。澤倫斯基的總統辦公室主任耶爾馬克（Andriy Yermak）形容，這情景只會在電影中看過。

夜幕降臨後，澤倫斯基與他的12名幕僚穿上防彈背心並拿起突擊步槍應戰，然而當時他們之中只有少數人會使用這些武器。

戰爭爆發後，美國當局一度提出要協助澤倫斯基與他的團隊撤離烏克蘭，並幫助他們建立一個流亡政府，地點可能選在波蘭，不過隨即被澤倫斯基婉拒。他直言，「我需要的是彈藥，而不是載我離開的車。」

在專訪中，澤倫斯基稱那一刻他真正明白自己在這場戰爭中的角色，知道國民和世界大部分人都在注視着他，你是一個象徵，你要像國家元首般行事」。

如今戰爭已經持續兩個月，死傷人數不斷上升，澤倫斯基直言，面對這樣的暴行，他已經老了，他從未想過自己是因為必須思考死亡人數、俄軍暴行而老去。

澤倫斯基 烏克蘭 俄國

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