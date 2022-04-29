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擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡

編譯陳韻涵／綜合29日電
烏克蘭的空戰英雄塔拉巴爾卡。(取自推特)
烏克蘭的空戰英雄塔拉巴爾卡。(取自推特)

在俄烏戰役中驍勇善戰擊落40架俄羅斯戰機的29歲烏克蘭飛官「基輔幽靈」塔拉巴爾卡少校(Stepan Tarabalka)，已在上個月陣亡，並獲追贈金星勳章；另外，烏國戰場傳出首名美國公民戰死的消息，死者是代表軍事包商的22歲前陸戰隊員坎塞爾(Willy Joseph Cancel)，他的屍首尚未尋獲。

倫敦泰晤士報29日報導，塔拉巴爾卡3月13日與俄軍交戰，寡不敵眾捐軀。

塔拉巴爾卡在俄烏戰爭開戰首日擊落六架俄國戰機，之後屢戰屢捷，先後擊落40架俄機，驍勇事蹟被烏克蘭政府用來宣傳，鼓舞士氣。

烏國官員推文寫道：「人稱基輔幽靈，沒錯，他已成為俄國戰機侵烏的夢魘。」

烏克蘭參謀總部則貼出塔拉巴爾卡坐在米格29戰機內全副武裝的照片，寫道「嗨，占領者，我們來取你們的魂了！」

塔拉巴爾卡身後留下妻子和八歲兒子雅里克(Yarik)，他的家屬表示，當局贈他「金星勳章」，並授予「烏克蘭英雄」稱號。

消息人士透露，塔拉巴爾卡的頭盔和護目鏡將在倫敦拍賣。

塔拉巴爾卡的戰績太猛，一度令人質疑「基輔幽靈」的真實性；他的雙親在兒子戰死後接受美國「全國公共廣播電台」訪問時未提及任何智勇之舉，僅表示「我們知道他執行飛行任務，他完成任務，但不會回來了」。

他的雙親表示，他自幼立志成為飛行員，而他們只能為他祈禱；他的父親說：「我們希望他在戰後受到敬仰，但也希望他健在。」

另外，紐約州橘郡郡長紐豪斯(Steven Neuhaus)日前發布聲明，稱前陸戰隊員、22歲公民坎塞爾25日在烏身亡。

他的母親瑞貝卡•卡布雷拉(Rebecca Cabrera)表示，兒子與私人軍事包商簽約，2月底赴烏作戰，「他相信烏克蘭抗爭的目的，他想成為一份子。」

她說，兒子和外國傭兵一起作戰，同行者還沒找到他的遺骸，或同樣遭遇不測。

拜登總統則說：「這令人難過，他留下一個小嬰兒。」

坎塞爾的妻子26日得知丈夫殉難，身後留下她與七個月大的兒子。

俄烏空軍實力懸殊，但開戰以來，俄羅斯並未占到優勢。圖為俄羅斯空軍的蘇愷35式戰機...
俄烏空軍實力懸殊，但開戰以來，俄羅斯並未占到優勢。圖為俄羅斯空軍的蘇愷35式戰機。(美聯社)

烏克蘭 俄國 拜登

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