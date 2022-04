俄羅斯總統普亭。美聯社

英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)說,俄羅斯總統普亭 可能選在5月9日宣布大規模動員。

據衛報與太陽報轉述,華勒斯29日做客倫敦廣播公司(LBC)節目時聲稱,普亭可能利用5月9日傳統紀念第二次世界大戰結束的「勝利日」(Victory Day)慶祝活動,號召軍隊打一場對抗世界納粹 的戰爭。

華勒斯告訴LBC主持人法拉利(Nick Ferrari),他沒有任何關於這方面的消息,但「我不會感到驚訝…他可能將在5月那一天(May Day)宣告,『我們現在正跟全世界的納粹分子在打仗,我們需要大規模動員俄羅斯人民』」。

華勒斯還表示,普亭的所有目標幾乎都失敗了,可能尋求鞏固他已經得手的戰果…就像該國(烏克蘭 )內的一種癌性增長」,並稱「我們必須幫助烏克蘭人確實把冒貝拿下石頭("Get the limpet off the rock"),確保擊退他們的氣勢」。