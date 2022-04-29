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烏克蘭檢方：俄軍涉犯下逾8000起戰爭罪案

中央社柏林28日綜合外電報導
烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova，中）。Getty Images
烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova，中）。Getty Images

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）今天告訴德國一個電視頻道，自俄羅斯入侵以來，烏克蘭調查人員已發現8000多起涉嫌犯下戰爭罪行的案件。

法新社報導，維涅迪克托瓦接受「德國之聲」（Deutsche Welle）訪問時表示：「實際上有8600起純屬戰爭罪行的案件以及4000多起與戰爭罪行有關的案件。」

自俄羅斯2月24日揮兵入侵以來，維涅迪克托瓦不斷調查並記錄俄軍涉嫌犯下的與日俱增案件。

維涅迪克托瓦表示，目前有8000多名調查人員負責蒐集現場證據，包括國家安全部門、國家警察和外國調查人員。

她表示，記錄中俄軍所涉罪行包括「殺害平民、轟炸民用基礎設施、酷刑」以及據報在「烏克蘭被占領區發生的性犯罪」。

維涅迪克托瓦說，調查人員無法進出馬立波（Mariupol）、頓內次克（Donetsk）或盧甘斯克（Lugansk）等占領區，但「我們可以與逃離這些地區的人面談」。

昨天在紐約舉行的聯合國座談會上，一名美國高層官員也談到，根據「可靠消息」，俄軍可能在頓內次克犯下了戰爭罪行。

美國國務院全球刑事司法辦公室無任所大使范夏克（Beth Van Schaack）說：「美國掌握了可靠的消息顯示，俄羅斯軍隊在頓內次克附近將試圖投降的烏克蘭人處決。一旦屬實，這就違反了戰爭法的核心原則。」

烏克蘭 俄羅斯 頓內次克

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