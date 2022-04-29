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基輔：亞速鋼鐵廠撤離平民行動 計畫29日進行

中央社基輔29日綜合外電報導
烏克蘭當局今天表示，將受困在南部馬立波市亞速鋼鐵廠內平民疏散的計畫，已經備妥，29日會執行。圖為烏軍亞速營3日釋出影片顯示，馬立波亞速鋼鐵廠內仍有許多婦孺，超15名嬰幼兒童和青少年已躲避砲火將近2個月。（路透）
烏克蘭當局今天表示，將受困在南部馬立波市亞速鋼鐵廠內平民疏散的計畫，已經備妥，29日會執行。圖為烏軍亞速營3日釋出影片顯示，馬立波亞速鋼鐵廠內仍有許多婦孺，超15名嬰幼兒童和青少年已躲避砲火將近2個月。（路透）

烏克蘭當局今天表示，將受困在南部馬立波市亞速鋼鐵廠內平民疏散的計畫，已經備妥，今天會執行。

法新社報導，烏克蘭總統府發表聲明說：「將平民撤出亞速鋼鐵廠（Azovstal）的行動，計畫在今天展開。」

烏克蘭政府說，亞速鋼鐵廠廣大的廠區有數百平民藏身，還有烏克蘭軍隊把守。

俄羅斯上周宣稱，除了亞速鋼鐵廠廠區以外，俄軍已完全控制了具戰略地位的馬立波。俄國總統普亭（Vladimir Putin）下令封鎖這座鋼鐵廠。

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）本周稍早表示，聯合國正在盡一切努力，確保平民從馬立波的「末日劫難」撤離。

路透社報導，古特瑞斯26日先與普亭會晤，後者「原則上」同意由聯合國和國際紅十字會（ICRC）出面疏散亞速鋼鐵廠內平民。

他28日再與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，並於會後表示，為使撤離行動能實現，各方仍在熱烈討論中。

聯合國在烏克蘭駐地協調員暨人道事務協調員盧布拉尼（Osnat Lubrani）表示，她在訪問烏國期間，前往了中部城市札波羅熱（Zaporizhzhia），為「有望實現」的疏散工作做準備。

她說：「聯合國已全力動員來協助拯救烏克蘭人性命，並幫助有需要的人。」

烏克蘭 聯合國 普亭

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