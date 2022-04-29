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俄軍空襲基輔釀一人喪命 身分為自由電台記者

中央社基輔29日綜合外電報導
自由電台記者兼製作人吉里奇（Vera Gyrych）死於俄軍飛彈攻擊，飛彈擊中她在基輔的住宅。圖為29日救援人員將吉里奇的屍體抬出。路透
自由電台記者兼製作人吉里奇（Vera Gyrych）死於俄軍飛彈攻擊，飛彈擊中她在基輔的住宅。圖為29日救援人員將吉里奇的屍體抬出。路透

烏克蘭當局今天表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天造訪首都基輔期間，俄羅斯空襲基輔市中心，造成一人喪命，罹難者身分證實是自由電台記者。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在社群媒體發表聲明說：「昨天有火箭擊中舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）的一棟住宅，救難人員現仍持續搜救並移除瓦礫，他們就在剛才發現一名罹難者的遺體。」

美國資助的自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）今天表示，古特瑞斯訪問基輔期間，電台一名工作人員死於俄軍攻擊。

自由歐洲電台／自由電台的烏克蘭分部發表聲明說：「自由電台記者兼製作人吉里奇（Vera Gyrych）死於俄軍飛彈攻擊，飛彈擊中她在基輔的住宅，事發時間是4月28日。」

俄羅斯國防部今天也證實，在古特瑞斯訪問期間，俄軍對基輔發動空襲。

俄國國防部在烏克蘭戰爭每日簡報中提到：「俄羅斯航空太空軍的高精準度、遠程空基武器，摧毀了基輔的阿爾喬姆（Artyom）飛彈和航太企業的生產廠房。」

俄國國防部今天也宣布，位於黑海的一艘俄軍柴電動力潛艦發射「口徑」式（Kalibr）巡弋飛彈攻擊烏克蘭的軍事目標。

國際傳真社（Interfax）今天報導，這是俄國軍方首次通報，使用潛艦攻擊烏克蘭目標。

俄國國防部昨天表示，俄軍已發射飛彈攻擊並摧毀烏克蘭境內6座軍械庫和燃料庫。

國防部也提到，俄軍已襲擊76座烏克蘭軍事設施。

烏克蘭尚未對前述的俄方聲明做出立即回應，俄國方面的說法無法獨立查證。

烏克蘭 國防部 俄國

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