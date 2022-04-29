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衛星照片顯示俄軍出動「海豚」守衛黑海最重要海軍基地

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍研究協會新聞日前報導，俄羅斯在入侵烏克蘭期間部署了訓練有素的海豚，以保護位於克里米亞半島的塞瓦斯托波爾海軍基地。(路透)
美國海軍研究協會新聞日前報導，俄羅斯在入侵烏克蘭期間部署了訓練有素的海豚，以保護位於克里米亞半島的塞瓦斯托波爾海軍基地。(路透)

美國海軍研究協會新聞（USNI News）日前報導，俄羅斯在入侵烏克蘭期間部署了訓練有素的海豚，以保護位於克里米亞半島的塞瓦斯托波爾（Sevastopol）海軍基地。

專攻潛艦和水下系統的分析師邵頓（H I Sutton）分析衛星照片後指出，俄羅斯海軍在塞瓦斯托波爾港入口安置2個海豚圍欄，就依託防波堤作為保護。經過復查衛星影像，邵頓稱海豚圍欄於2月被移至該處，時間大約在入侵烏克蘭的時候。

邵頓表示，塞瓦斯托波爾是俄羅斯海軍在黑海的最重要海軍基地，從港內衛星照片可看出，許多高價值的艦艇被安排停泊到烏克蘭飛彈射程之外，但容易受到水下破壞。他認為，海豚可能就負責反潛水員行動，亦即美國與俄羅斯都訓練海洋哺乳動物從事的傳統角色，並指此舉可以防範烏克蘭特戰部隊從水下滲透港區及破壞戰艦。

根據邵頓介紹，冷戰期間的蘇聯海軍發展過幾個海洋哺乳動物計畫，包括在黑海訓練海豚，負責的單位駐紮在塞瓦斯托波爾附近的卡扎奇亞布赫塔（Kazachya Bukhta），時至今日仍在該處。隨著蘇聯於1991年解體，訓練海豚的單位轉移到烏克蘭軍方。俄羅斯在2014年兼併克里米亞後，該單位歸屬俄羅斯海軍控制，海洋哺乳動物計畫隨後得到擴大和恢復作戰服務。

NBC新聞28日報導，邵頓在一封電郵表示，海豚是用於保護塞瓦斯托波爾港的「最明顯哺乳動物類型」，又稱很可能是俄羅斯於2018年部署於敘利亞塔爾圖斯（Tartus）的同一組圍欄。俄方當時據報利用海軍反制敵方潛水員、從海底回收物品和執行情報作戰。

提供NBC衛星影像的Maxar Technologies發言人表示，「同意我們在美國海軍研究協會夥伴所做的分析評估」。

俄羅斯 烏克蘭 分析師

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