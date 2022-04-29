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北約30國承諾防衛支出 估僅8國做到

編譯中心／綜合28日電

北大西洋公約組織（NATO）成員國2006年同意，為持續確保集體防衛能力，將致力確保各國防衛支出不低於國內生產毛額（GDP）2%，但北約最新的2021年估算數據顯示，現有30個成員國中，僅8國達標。

北約估計，2021年達標的8個成員國依序是希臘（3.59%）、美國（3.57%）、波蘭（2.34%）、英國（2.25%）、克羅埃西亞以及愛沙尼亞與拉脫維亞（2.16%）、立陶宛（2.03%）。

英國三軍廣播電視台（BFBS）27日報導，至2021年6月，北約評估30個成員國中，有10個國家的國防支出達此門檻，但最新估計顯示，這個數據恐怕得下修：法國（1.93%）以及羅馬尼亞（1.88%）的國防支出都少於GDP的2%。

排名最後10名的國家，由倒數第1至倒數第10依序為盧森堡（0.54%）、西班牙（1.03%）、比利時（1.07%）、斯洛維尼亞（1.22%）、加拿大（1.36%）、捷克和丹麥（1.40%）、阿爾巴尼亞（1.41%）、荷蘭（1.45%）、德國（1.49%）。冰島由於沒有武裝部隊，不納入排名。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）27日晚間在倫敦金融城市長官邸（Mansion House）晚宴發表外交政策演說，呼籲北約持續強化集體防衛能力、加強發展全球夥伴關係，並為應對全球威脅做好準備，包括先發制人防範印太區域內的安全威脅。

此外，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格同日表示，如果芬蘭和瑞典決定提出入會申請，將可迅速加入北約。

不過，與芬蘭接壤1300公里的俄羅斯先前表示，如果芬蘭和瑞典決定加入北約，俄國將在濱臨波羅的海的飛地加里寧格勒州（Kaliningrad）部署核武和極音速飛彈。

英國 北大西洋公約組織 瑞典

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