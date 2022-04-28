我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報報喜…Meta領漲科技股 那指大漲逾3%

莫德納向美FDA申請批准6歲以下接種COVID疫苗

聯合國秘書長訪問期間 俄軍空襲基輔至少3傷

中央社基輔28日綜合外電報導
烏克蘭基輔28日遭到俄羅斯火箭襲擊後發生大火。美聯社
烏克蘭基輔28日遭到俄羅斯火箭襲擊後發生大火。美聯社

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）正在訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv），但基輔市長與法新社記者表示，俄羅斯今天晚間發動空襲，對基輔進行4月中旬過後第一場轟炸。

遇襲地點為基輔西部市區，古特瑞斯身邊幕僚已傳訊息給記者，證實他們很安全。

但聯合國人道事務協調廳發言人阿布瑞烏（Saviano Abreu）說，古特瑞斯及其團隊都被空襲位置距離這麼近嚇到。

阿布瑞烏表示：「這裡是戰區，但（空襲）發生地點離我們很近，讓人震驚。」他未說明團隊與遇襲地點的確切距離。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）貼文表示，「舍甫琴科區（Shevchenkovsky）被擊中兩次」，有3人被送往醫院。

法新社記者目睹黑煙衝上天際，舍甫琴科區一棟建築物起火，現場集結大批警力和救難人員。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）推文：「飛彈在古特瑞斯正式訪問期間擊中基輔市區。…日前他才坐在克里姆林宮的長桌旁，今天他頭上就發生爆炸。」

波多利雅科指的是古特瑞斯幾天前造訪莫斯科（Moscow）與俄國總統普亭（Vladimir Putin）會面。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）推文：「藉由這種令人髮指的野蠻行徑，俄國再度展現出它對烏克蘭、歐洲和全世界抱持何等態度。」

古特瑞斯今天在基輔與澤倫斯基會面後說，聯合國正盡全力促成讓人員撤離烏克蘭南部馬立波市（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。現有許多戰士和平民藏身廠內。

古特瑞斯說：「此刻我只能告訴你們，我們正在盡一切所能來實現（撤離）。我不會做出任何可能破壞那種可能性的評論。」

澤倫斯基則說：「如同亞速鋼鐵廠受困者的許多親屬，我信任且相信秘書長和我們可以獲得成功結果。」

古特瑞斯也在兩人的聯合記者會上說：「我非常坦白地說，（聯合國）安全理事會（Security Council）未能用盡力量來避免和結束這場戰爭。這讓人極其失望、挫折且憤怒。」

烏克蘭 聯合國 澤倫斯基

上一則

土耳其總統訪沙烏地 卡舒吉遇害事件後首次

下一則

俄新社：烏克蘭南部赫爾松 5月1日起使用俄盧布

延伸閱讀

UN秘書長造訪基輔 呼籲俄配合國際刑事法院調查

UN秘書長造訪基輔 呼籲俄配合國際刑事法院調查
俄侵烏迄今 大基輔地區已發現1150具平民屍體

俄侵烏迄今 大基輔地區已發現1150具平民屍體
G20邀請澤倫斯基參加11月峇里島峰會

G20邀請澤倫斯基參加11月峇里島峰會
澤倫斯基：俄羅斯無權用核武器「敲詐世界」

澤倫斯基：俄羅斯無權用核武器「敲詐世界」

熱門新聞

俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，但不難發現普亭看起來有點臃腫，且右手緊抓桌子，健康狀況再掀討論。取材自推特

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

2022-04-22 22:15
波托申亞（右）與妻女。圖翻攝推特@MattiasSvea

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

2022-04-22 08:17
俄羅斯外交部長拉夫洛夫說，北約利用烏克蘭打代理戰爭，恐將引起世界大戰。(路透)

俄控北約打代理戰 恐釀三戰 烏反譏「快輸了才放話」

2022-04-26 20:47
烏克蘭軍方23日表示，烏軍摧毀了南部刻松(Kherson)地區的俄軍指揮所，當時在指揮所內的兩名俄羅斯將軍陣亡。圖為刻松空軍基地的衛星畫面。美聯社

烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡

2022-04-23 19:55
北海道知床地區觀光船「KAZU 1」從此港口出發後失聯。(美聯社)

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

2022-04-23 12:16
哈利王子（右）與梅根的一舉一動都是外界矚目焦點。（路透資料照片）

都是梅根惹的禍？哈利與繼母卡蜜拉又翻臉 終極報復

2022-04-25 16:22

超人氣

更多 >
台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍
北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆
紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死