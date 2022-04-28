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俄侵烏迄今 大基輔地區已發現1150具平民屍體

中央社基輔28日綜合外電報導
28日在布查鎮，一名牧師替三名遇害的烏克蘭死者舉行儀式。美聯社
28日在布查鎮，一名牧師替三名遇害的烏克蘭死者舉行儀式。美聯社

烏克蘭警方今天表示，俄羅斯入侵以來，大基輔地區已經找到1150具平民屍體，其中五到七成的屍體上可見槍傷彈痕。

大基輔地區警察局長涅比托夫（Andriy Nebytov）在上傳推特的影片中表示，其中在布查鎮（Bucha）發現的屍體數量最多。當地在俄軍撤離後，已尋獲數百具屍體。

烏克蘭表示，布查鎮發現的平民屍體是在俄軍占領期間遇害。路透社未能核實布查鎮發現的死亡人數，或他們的死因。

俄羅斯否認入侵烏克蘭後鎖定平民攻擊，並稱對俄軍在占領期間處決布查鎮平民的指控是「駭人聽聞的捏造」，目的在詆毀俄軍。

涅比托夫在影片中站在基輔地區遭砲火摧殘的斷垣殘壁旁表示：「迄今，我們已經發現、檢驗並交給驗屍單位1150具平民屍體。」

「我要強調他們都是平民，不是軍人。」

涅比托夫上傳這則影片的時間點就在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）預定和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會談之日。

烏克蘭電視台播映的畫面顯示，古特瑞斯正在訪問澤倫斯基認為平民遇害情況比布查鎮更慘絕人寰的博羅江卡鎮（Borodyanka）。

聯合國秘書長古特瑞斯28日到布查鎮。美聯社
聯合國秘書長古特瑞斯28日到布查鎮。美聯社

布查 烏克蘭 澤倫斯基

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