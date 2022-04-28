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亞速鋼鐵廠烏軍矢言戰到最後 籲國際救援受困平民

中央社馬立波28日綜合外電報導
在烏克蘭東南部港市馬立波藏在亞速鋼鐵廠的一名烏軍軍官表示，他的部隊將戰到最後一刻。圖為25日亞速鋼鐵廠冒出濃煙。路透
在烏克蘭東南部港市馬立波藏在亞速鋼鐵廠的一名烏軍軍官表示，他的部隊將戰到最後一刻。圖為25日亞速鋼鐵廠冒出濃煙。路透

烏克蘭東南部港市馬立波藏在亞速鋼鐵廠的一名烏軍軍官表示，他的部隊將戰到最後一刻。他並呼籲全球領袖找到方法拯救當地受困俄羅斯「中世紀」圍城戰的平民和數百名軍人。

39歲的上尉帕拉瑪（Sviatoslav Palamar）是烏克蘭亞速軍團（Azov Regiment）副指揮官，他從烏軍在馬立波的最後防禦堡壘亞速鋼鐵廠（Azovstal）接受路透社訪問。

亞速鋼鐵廠是歐洲最大冶煉廠之一，廠區複雜且範圍廣大，還有地下通道及地下室。工廠周圍大多已遭俄軍破壞，只剩下斷垣殘壁。帕拉瑪和一個烏軍分遣隊在這裡做最後抵抗。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上週宣稱俄國已控制馬立波，他曾表示應該把亞速鋼鐵廠密封，「連一隻蒼蠅」都逃不出來。

馬立波位於烏克蘭工業地帶頓巴斯（Donbas）的南部，濱臨亞速海（Sea of Azov）。由於俄羅斯試圖在頓巴斯和2014年從烏克蘭手中併吞的克里米亞之間打通一條陸路，能否拿下馬立波至關重要。

不過帕拉瑪說：「只要我們還在這裡繼續防守…這座城市就不是他們的。」

他表示，亞速鋼鐵廠仍然持續上演激烈戰事，他們常常被轟炸；俄軍甚至一度派遣一個縱隊戰車、裝甲車和步兵進攻，但遭到他們摧毀。

帕拉瑪說，俄軍不斷改變戰術，「目前像是中世紀圍城戰，他們將我們包圍，但不再投入大量兵力來打破我們的防線，而是對我們空襲」。

已婚並育有一子的帕拉瑪，來自烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），自2014年便住在馬立波。他拒絕提供有關防守的確切細節，以免幫到敵人。他也不願透露他們還剩多少糧食彈藥，僅表示守軍人數還有數百。

帕拉瑪表示，他們有500多人受傷，有些人傷勢嚴重。「我們沒有條件治療他們，沒辦法進行真的很困難的手術。…我們的藥快沒了，繃帶、食物和水也是。」

帕拉瑪直言：「我們的資源當然不是無止境。每度過戰事激烈的一天，資源就越來越少。情勢艱困，但我們會戰鬥和對抗直到最後一刻。」

帕拉瑪還指出，亞速鋼鐵廠內有平民在不同的軍人地堡裡躲藏，達數百人。「我們帶給他們食物、檢查他們的身體狀況；但基於明顯理由，我們不能待在他們身邊，因為敵人會刻意攻擊，並稱我們利用平民作掩護。」

他舉例，其中一個有平民躲藏的地堡26日遭到激烈火箭攻擊，當中有兒童躲藏，有一名年長女性和一名男子受傷。

帕拉瑪呼籲聯合國（UN）或紅十字會（Red Cross）等國際組織擔當保證人，讓受困平民能立即撤離。

他說，被俄軍俘虜不是選項，「他們如果被關，不是死路一條就是變殘廢。這是為何我們提議，談判期間有第三方能擔保他們撤出亞速鋼鐵廠。」他提及土耳其或以色列或許能擔任第三方。

▼烏俄之戰 歐洲將全面使用美式軍備

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

圖為烏克蘭東南部港市馬立波市內的亞速鋼鐵廠。路透
圖為烏克蘭東南部港市馬立波市內的亞速鋼鐵廠。路透

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