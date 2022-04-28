烏南赫爾松被俄占領 電視塔附近爆炸 俄語頻道一度停播

烏克蘭南部城市赫爾松一座電視塔附近27日晚間發生爆炸。（取材自推特）

烏克蘭 與俄羅斯 新聞媒體報導，烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）一座電視塔附近今晚傳出一連串爆炸聲，俄語頻道一度停播。

根據俄國國家媒體「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）消息，烏克蘭今晚朝赫爾松市中心發射三枚飛彈，但占領赫爾松市的俄軍攔截其中兩枚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，社群媒體 上流傳的一段影片顯示有東西在半空爆炸，接著赫爾松電視塔旁邊冒出火焰。CNN已找到爆炸地點並證實影片的真實性。

Strikes reported in Kherson tonight, TV tower was hit pic.twitter.com/p7HRcdqSfX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 27, 2022

俄羅斯昨天宣告全面控制赫爾松地區。這個地區具有戰略重要性，在俄羅斯兼併的克里米亞半島與俄方支持的烏東分離主義分子控制區之間提供部分陸路連結。

網路媒體「烏克蘭真理報」（Ukrayinska Pravda）報導，這些飛彈攻擊引發大火，俄語電視頻道因此停播。俄羅斯新聞社提到，俄語頻道稍後即復播；這些頻道是上周開始在赫爾松市播出。

當地居民上街 抗議俄軍占領

烏克蘭南部城市赫爾松民眾27日上街抗議俄軍占領，俄方則使用煙霧但驅趕人群。（取材自推特）

俄羅斯決意加強對赫爾松市的控制，但居民持續湧上街頭抗議俄軍占領。

路透報導，烏克蘭總檢察長說，俄軍今天在赫爾松市使用催淚瓦斯與閃光彈驅散支持烏克蘭的集會人潮。

有關當局表示，俄軍攻下赫爾松行政總部後，昨天任命了自己的赫爾松市長。赫爾松是自俄軍2月24日入侵烏克蘭以來，第一個被攻占的大型都市中心。

Amazing courage: in Russian-occupied Kherson, Ukrainians took to the street today in protest against occupation and in support of Ukraine. Russians are planning a bogus referendum to create a proxy 'Kherson republic'. All these people risk persecution, torture for their stance pic.twitter.com/FAYPdAZ9Us — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) April 27, 2022

基輔當局先前宣稱俄羅斯計畫今天舉行公投以成立與烏東雷同的分離地區，群眾今天再度湧入市中心抗議。

烏克蘭總檢察長辦公室發聲明說：「在赫爾松市自由廣場（Freedom Square）舉行的和平挺烏集會期間，俄羅斯武裝部隊軍人使用催淚瓦斯與閃光彈對付平民。」

總檢察長辦公室表示，至少有四人受傷，正展開調查。俄方對此尚未置評。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）讚揚民眾走上街頭抗議，他深夜發表演講時說：「我感謝每一個沒有放棄的人，他們出面抗議，不理會占領者，向那些變成通敵分子的少數人展現他們沒有未來。」