英外長籲西方給烏重型武器「把俄趕出去」 克宮嗆：三戰逼近

英國外交大臣特拉斯發表談話，強調西方盟國必須加倍支持烏克蘭，把俄羅斯從烏克蘭趕出去。(路透)

俄羅斯 持續入侵烏克蘭 ，各國軍援相繼湧入烏克蘭，英國 外交大臣特拉斯（Liz Truss）27日在倫敦發表談話時提及英國在烏俄戰爭中的戰略目標，強調西方盟國必須加倍支持烏克蘭，把俄羅斯從烏克蘭趕出去。

英國等軍事資源較豐富的西方國家此前皆避免直接向烏克蘭提供戰機，避免「挑釁」莫斯科。不過，過去數周的戰事和烏克蘭境內的人道災難顯示，西方的「自我克制」和以經貿制裁為主要手段的嚇阻策略，無論在開戰前後都未能說服莫斯科放棄侵略。

BBC報導，特拉斯指出，西方盟國必須加倍支持烏克蘭，烏克蘭的勝利是西方國家的「戰略要務」，「我們必須走得更快、更遠，把俄羅斯從整個烏克蘭趕出去」。報導指出，特拉斯的說法是截至目前為止對英國戰略目標最為明確的說法。

特拉斯還說，俄烏戰爭攸關全球安全，自由世界必須為長期對抗侵略者做好準備，包括盡其所能自現有庫存提供重型武器、戰車、戰機等軍備，並提升軍工業生產力。

特拉斯呼籲各國盡其所能提供重型武器、戰車、戰機等軍備。圖為運往烏克蘭的彈藥、武器。(美聯社)

另外，特拉斯也明確指出，西方各國應採更多措施來阻止俄羅斯侵略，包括更多的國防預算支出。特拉斯強調，北約提議將國內生產毛額（GDP）的2%用於國防支出，這應該是最低標準，而不是上限。

特拉斯說：「烏克蘭的戰爭是我們的戰爭，是每個人的戰爭，烏克蘭的勝利對我們所有人來說都是一項戰略要務。深入我們的庫存中尋找重型武器、戰車、飛機，並提高產量，這就是我們需要做的一切。」

另一方面，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等官員近日加強抨擊西方藉烏克蘭之手攻擊俄羅斯、大打「代理人戰爭」。拉夫羅夫宣稱，好戰的西方讓第三次世界大戰的威脅步步逼近。

俄羅斯外交部今天宣布制裁英國國會下議院287名議員，包括議長霍伊爾（Lindsay Hoyle），以回應英國政府3月中旬制裁俄羅斯國會下議院近400名議員。遭制裁的英國議員將不得入境俄羅斯。

俄羅斯外交部表示，相關議員積極推動「反俄」制裁、毫無根據地煽動英國國內的「仇俄歇斯底里情緒」。

對於英國在俄烏戰爭中明確支持烏克蘭，國防部武裝部隊副大臣哈佩（James Heappey）曾在26日宣稱，英國支持烏克蘭使用西方國家援贈的彈藥攻擊俄羅斯領土，嚴重惹怒了克里姆林宮。俄方隨後警告，它可能會對英國境內的軍事基地發動攻擊，甚至還可能襲擊即將返回基輔的英國駐烏外交官。

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