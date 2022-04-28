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俄軍下個目標？摩爾多瓦軍事單位遭攻擊 恐捲入烏俄戰爭

編譯中心／綜合27日電
盧卡申科於3月的安全會議曾展示一幅俄羅斯入侵烏克蘭的「戰略地圖」，從地圖上來看俄羅斯下個可能將入侵的就是摩爾多瓦。(取材自推特)
盧卡申科於3月的安全會議曾展示一幅俄羅斯入侵烏克蘭的「戰略地圖」，從地圖上來看俄羅斯下個可能將入侵的就是摩爾多瓦。(取材自推特)

烏克蘭26日指控俄羅斯試圖在摩爾多瓦分離主義地區製造動盪，引發外界益發擔心烏克蘭戰爭恐升級成更廣泛的衝突，聯合國、美國與法國皆已表達關切。

中央社引述法新社報導，摩爾多瓦分離地區聶斯特河沿岸位於烏克蘭與摩爾多瓦之間的狹長地區，受親俄分離主義分子控制，主要語言是俄語；1990年該地區宣布獨立，但大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分。自蘇聯解體後，俄國在當地已駐軍數十年。

「德左共和國」當局26日表示，當地的廣播無線電塔與軍事單位遭到攻擊，「可能與烏克蘭有關」。先前有一名俄羅斯指揮官聲稱，講俄語者在摩爾多瓦受到壓迫。這項說法與俄國「維和」烏東分離區的說詞相似，引發外界對於摩爾多瓦恐成為俄羅斯下個目標的警覺。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在推特發文：「俄羅斯有意顛覆聶斯特河沿岸地區，同時暗示摩爾多瓦應等待『賓客』。」他說：「壞消息是，如果烏克蘭淪陷，明天俄羅斯將兵臨（摩國首都）基希涅夫城下；好消息是，烏克蘭肯定會確保該地區的戰略安全。但我們得先眾志成城。」

與此同時，基輔的軍事情報部門在社群媒體指控莫斯科準備對聶斯特河沿岸發動飛彈攻擊，這將導致平民傷亡，意圖將責任歸咎於烏克蘭。

一名聯合國發言人表示，秘書長古特瑞斯「正關注摩爾多瓦聶斯特河沿岸地區新發生的安全事件」。美國表達了類似擔憂，但未明言支持基輔有關俄羅斯應負責的論點。美國國務院發言人普萊斯表示：「全力支持摩爾多瓦的領土和主權完整。」

法國外交部則聲明表示，外長對的爆炸事件表示「擔憂」，重申全力支持摩爾多瓦主權和領土完整的立場。

摩爾多瓦總統桑杜認為一連串攻擊意在加劇緊張情勢，並譴責聶斯特河沿岸地區的「主戰派系」。桑杜表示，沒有打算就襲擊事情與克里姆林宮討論。在俄烏戰事爆發之初，白羅斯總統盧卡申科曾展示一張俄軍「進攻箭頭」指向摩爾多瓦的地圖，讓外界猜測該國也是這次俄羅斯軍事行動的目標之一。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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