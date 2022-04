英國國防部：烏克蘭保有大部分領空的控制權

英國國防部 在27日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出,烏克蘭保有大部分領空的控制權,俄羅斯 則未能有效摧毀烏克蘭空軍或壓制烏國的空防,「烏克蘭持續保持俄羅斯空中資產處於險境」。

英方研判,俄方空中活動主要集中在烏克蘭的南部和東部,為俄方地面部隊提供支援,進入烏克蘭北部與西部的空中通道非常有限,攻勢行動限制在使用距外武器(Stand-off Weapons)進行縱深打擊(Deep Strikes)。分析亦認為,俄羅斯持續鎖定烏克蘭全國各地的軍事資產和後勤基礎建設。

英方指出,俄方很可能正使用無導引自由落下炸彈進行馬利波的多數空襲,這種武器降低俄方實施攻擊時有效區別的能力,提高平民死傷的風險。

