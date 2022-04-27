英國國防部：烏克蘭保有大部分領空的控制權

英國國防部在27日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，烏克蘭保有大部分領空的控制權，俄羅斯則未能有效摧毀烏克蘭空軍或壓制烏國的空防。資料照片。路透/Cover Images

英國國防部 在27日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出，烏克蘭保有大部分領空的控制權，俄羅斯 則未能有效摧毀烏克蘭空軍或壓制烏國的空防，「烏克蘭持續保持俄羅斯空中資產處於險境」。

英方研判，俄方空中活動主要集中在烏克蘭的南部和東部，為俄方地面部隊提供支援，進入烏克蘭北部與西部的空中通道非常有限，攻勢行動限制在使用距外武器（Stand-off Weapons）進行縱深打擊（Deep Strikes）。分析亦認為，俄羅斯持續鎖定烏克蘭全國各地的軍事資產和後勤基礎建設。

英方指出，俄方很可能正使用無導引自由落下炸彈進行馬利波的多數空襲，這種武器降低俄方實施攻擊時有效區別的能力，提高平民死傷的風險。