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英挺烏攻擊俄境內干擾後勤 俄官員諷：同理可打英國？

編譯周辰陽／綜合報導
俄羅斯國防部25日發布伊斯坎德爾（Iskander）作戰戰術飛彈系統開火影像。（路透／Cover Images）
俄羅斯國防部25日發布伊斯坎德爾（Iskander）作戰戰術飛彈系統開火影像。（路透／Cover Images）

泰晤士報27日報導，英國國防部武裝部隊副大臣哈佩（James Heappey MP）前一天宣稱英方支持烏克蘭攻擊俄羅斯領土，此舉可能會升級烏國境外的衝突。克里姆林宮則威脅，對西方國家的目標發動報復性打擊。

哈佩上泰晤士報廣播（Times Radio）受訪時表示，哪怕武器是英國供應的，烏克蘭打擊俄羅斯境內目標以干擾後勤「完全合法」。他說，英國「當然」支持日前據傳是烏克蘭打擊俄羅斯境內油庫的舉動，又指並未受到干擾的後勤「將直接造成烏克蘭土地上的死亡和屠戮」。

因應哈佩的發言，俄羅斯提出報復性攻擊返回烏克蘭首都基輔的外交官或烏國境內任何其他西方國家人士的可能性。俄羅斯國防部發布聲明警告，「倫敦直接挑動基輔政權採取這種行動，要是這種行動得到付諸實施，將立即引發我方的相應回應。正如我方已經警告的俄羅斯武裝部隊正處於全天候待命，用高精確長程武器對基輔的決策中心發動報復性攻擊」。

克里姆林宮則警告，就算知道西方國家公民於報復性攻擊前出現在目標，也不會「勢必造成問題」。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）更認為，可以授權針對北約成員國進行打擊，「我們是否正確理解，為了擾亂軍事用品的後勤，俄羅斯可以打擊那些提供武器給基輔政權的北約國家領土上軍事目標？」

沙卡洛娃說，「說到底，這直接造成烏克蘭土地上的死亡和流血。就我了解，英國正是這些國家之一」。

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