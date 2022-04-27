瑞典、芬蘭最快5月共同申請入北約 北約3戰艦已赴芬蘭訓練

三艘北約軍艦25日抵達芬蘭土庫市港口，準備與芬蘭海岸艦隊共同訓練。（路透）

路透根據芬蘭小報Iltalehti和瑞典 小報Expressen報導，芬蘭和瑞典將從5月起共同申請加入北約。外界關注芬蘭與瑞典會否加入北約之際，北約軍艦已抵達芬蘭進行訓練。

瑞典正在進行國安政策檢討，包括針對可能加入北約的立場，結果預定5月中旬出爐。芬蘭先前則曾表示，將在「數周內」決定是否申請加入北約。

兩國媒體報導，根據消息人士說法，芬蘭和瑞典領袖打算在5月16日那一周會面，之後公開宣布打算加入北約，希望22日那周一起提出申請。芬蘭外交部長哈維斯托今天證實消息，他並未提出做決定的確切日期，僅表示有必要讓雙方國會有時間進行辯論。

哈維斯托還說，芬蘭已與數個北約成員國討論加強聯合軍演，有助在這段空窗期強化國安。俄羅斯 和芬蘭邊界長1300公里。俄國曾警告，若芬蘭和瑞典決定加入北約，就會在波羅的海沿海飛地加里寧格勒州部署核武和極音速飛彈。

最近民調 顯示，68％芬蘭人贊成加入北約，為俄羅斯入侵烏克蘭前的兩倍有餘，僅12％反對；瑞典則是支持略多於反對。

外界關注芬蘭與瑞典會否加入北約之際，北約軍艦已抵達芬蘭進行訓練。3艘北約軍艦25日抵達芬蘭西南港口土爾庫（Turku），準備28日開始與芬蘭海軍進行聯合訓練，為期2日。

北約派出的軍艦包括拉脫維亞布雷艇「酋長號」（LVNS Virsaitis）、愛沙尼亞獵雷艦「薩卡拉號」（ENS Sakala）、荷蘭獵雷艦「斯奇丹號」（HNLMS Schiedam）；芬蘭沿岸艦隊也將出動兩艘獵雷艦加入訓練，今年主題為「地雷對策及在多國框架下工作」。