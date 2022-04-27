聯大表決通過：安理會5常動用否決權 須有正當性

有193個成員的聯合國 大會今天以共識決通過決議案，要求安全理事會5個常任理事國，未來行使否決權必須證明具有正當性。

關於否決權改革的討論相當少且具爭議，但因俄羅斯 入侵烏克蘭 而又重啟。一位不願具名的大使表示，這項提案意在使擁有否決權的美國、中國、俄羅斯、法國和英國選擇否決安理會決議案時，「將付出比較高的政治代價」。然而有批評者認為，這項提案「不過是程序改革」。

這項議案兩年多前首度被提出，當一個常任理事國動用否決權後，聯合國大會將在10個工作天內開會，「就否決權的行使進行辯論」。

這項提案獲得美國在內約60國支持，英法表示支持改革。俄羅斯和中國都不是提案發起國。來自這兩國的一位外交官聲稱，議案將進一步「分裂」聯合國。

聯合國大使魏納維瑟表示，這項措施將「創造出新的程序」。他堅稱此案不是針對俄羅斯。一位不願具名的大使透露，此舉有助「闡明」否決權的使用，以及安理會內部的「制裁」行動。

目前還不清楚這項改革是否會促使五常減少使用否決權、還是會更多動用否決權。因為當常任理事國提出有爭議的提案，他們知道對手會否決，只為迫使他們更公開合理化自身立場。