聯合國秘書長訪俄羅斯 呼籲烏俄止戰、建立人道走廊

聯合國秘書長古特瑞斯（左）26日訪問俄羅斯，與俄羅斯外長拉夫洛夫（右）會面後說，「急需真正安全且有效的人道走廊」，同時呼籲獨立調查在烏克蘭境內「可能發生的戰爭罪行」。（ 美聯社）

聯合國 秘書長古特瑞斯26日訪問俄羅斯 首都莫斯科時表示，他將尋找方法盡快結束在烏克蘭 的衝突。古特瑞斯在與俄國外長拉夫洛夫展開會談時表示：「我們極度關切找到方法，為有效對話、盡快停戰及和平解決去創造條件。」

這是俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，古特瑞斯首度造訪莫斯科，他與拉夫洛夫會談後，預定將與俄羅斯總統普亭會面。

古特瑞斯說：「我知道我們對於烏克蘭正在發生的事情有不同解讀。但這並不限制我們展開認真對話的可能性，以找出讓人民苦難最小化的最佳方式。」

古特瑞斯也呼籲，俄烏應合作在烏克蘭開設援助和疏散走廊。他說，「我們急需真正安全且有效的人道走廊」，同時呼籲獨立調查在烏克蘭境內「可能發生的戰爭罪行」。拉夫洛夫則說，莫斯科政府已準備好與聯合國合作來幫助烏克蘭的平民。

古特瑞斯之後預定從莫斯科前往烏克蘭首都基輔，烏克蘭總統澤倫斯基曾批評他的出訪順序，稱他造訪烏克蘭之前先去俄羅斯是個「錯誤」。

與此同時，聯合國今天警告，今年可能會有逾800萬難民逃離烏克蘭，並表示聯合國已對受困戰火的烏克蘭人民提供加倍援助。自俄羅斯入侵烏克蘭至今，已有將近530萬人逃離烏克蘭，引發了歐洲自二戰以來人數增加速度最快的難民危機。