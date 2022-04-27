德國政策轉彎 提供烏克蘭防空坦克 聯合國也將金援22.5億

德國同意向基輔提供獵豹防空戰車（圖）。 （路透）

德國 國防部長蘭布雷特今天表示，德國將同意向烏克蘭 提供戰車。這顯示柏林對基輔的謹慎軍事支持政策出現明顯轉變。

中央社引述法新社報導，蘭布雷特26日在德國美軍蘭斯坦空軍基地召開的「40國軍事高峰會」上宣布，由於有超過30個國家支持，德國將向烏克蘭提供二手「獵豹」防空戰車。

德國上周聲稱，已無庫存武器可支援烏克蘭，但可提供資金援助。總理蕭茲因拒絕直接提供烏克蘭重型武器，飽受國內外批評。

據報導，如今德國執政聯盟的3政黨計畫在國會提案，呼籲政府「持續並在可能狀況下加速向烏克蘭提供必要軍備，包括擴大至重型武器與複雜系統。」

另據路透報導，法國已決定向基輔提供射程40公里的凱撒大砲；英國則會提供星光防空飛彈和戰車，並宣布對烏克蘭所有貨品免除關稅，並擴大對俄羅斯 出口禁令。波蘭25日證實，已向烏克蘭派遣一批T-72戰車，但基於安全因素，他拒絕透露確切數量。

挪威日前已宣布軍援烏克蘭百枚法國製「西北風」（Mistral）防空飛彈，總理斯托爾今天宣布，將撥款4370萬美元資助英國發起的對烏軍援計畫。斯托爾告訴國會，挪威可能直接運送更多武器到烏克蘭。

聯合國今天也稱，將為烏克蘭募集的人道援助金額增加一倍，達22.5億美元，聯合國人道事務協調廳（OCHA）發布聲明說：「這是我們在戰爭初期3月1日呼籲援助金額（11億美元）的2倍多。」

主持會議的美國說，俄軍暴行已激起全球公憤，矢言「竭盡全力」協助烏克蘭。美國國務院25日宣布，通過可能對烏克蘭出售價值1.65億美元的各型彈藥，包括榴彈砲和坦克砲彈等。美國持續援助烏克蘭軍備抵抗俄羅斯侵略，金額已達37億美元。