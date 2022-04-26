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俄軍攻擊烏克蘭鐵路 意圖阻撓援烏軍火輸送

中央社基輔26日綜合外電報導
圖為利維夫的鐵路。俄羅斯國防部25日表示，俄軍的高精準長程武器摧毀了烏克蘭6座鐵路供電設施。(美聯社)
圖為利維夫的鐵路。俄羅斯國防部25日表示，俄軍的高精準長程武器摧毀了烏克蘭6座鐵路供電設施。(美聯社)

俄羅斯國防部25日表示，俄軍的高精準長程武器摧毀了烏克蘭6座鐵路供電設施，這些鐵路被用來運送外國武器，支援頓巴斯地區（Donbas）的烏克蘭軍隊。

烏克蘭軍方指揮部25日稍早表示，俄軍試圖轟炸烏克蘭的鐵路基礎設施，以阻撓來自外國的軍備支援。

英國「衛報」報導，烏克蘭軍方在臉書發文稱：「他們（俄軍）設法摧毀來自夥伴國家軍事技術援助的運輸路徑。為了達成這項目標，他們集中於打擊鐵路樞紐。」

根據VICE新聞報導，就在國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）24日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodomyr Zelenskyy）秘密面對面會晤並搭乘火車離開後，烏克蘭的鐵路立即遭到俄軍空襲。

美方是在布林肯和奧斯丁離開烏克蘭領土之後，才證實這次訪問行程。這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國高級官員首次正式訪問烏國。

但就在兩人回到烏克蘭鄰國波蘭之後，烏克蘭國營鐵路公司烏克蘭鐵路（Ukrzaliznytsia）董事長卡梅辛（Oleksandr Kamyshin）就回報說，烏克蘭中部和西部的火車站遭到俄軍攻擊。

卡梅辛25日在社群媒體Telegram發文表示：「今天上午在一小時內，烏克蘭中部和西部有5座火車站被擊中。俄軍繼續系統性摧毀鐵路基礎設施。」

克里姆林宮近來對於北大西洋公約組織（NATO）和美國提供烏克蘭軍備發出警告。

俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）先前表示，北約提供武器給烏克蘭，「本質上」等於是與俄國打代理人戰爭。

烏克蘭 俄羅斯 布林肯

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