英國國防部：俄軍有可能試圖包圍烏軍重兵把守陣地

英國國防部 在26日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出,俄軍有可能試圖包圍烏軍在烏克蘭東部重兵把守的陣地。

英方情資研判,隨著俄軍試圖從北方與東方挺進斯拉夫揚斯克(Slavyansk)及克拉莫托斯克(Kramatorsk),盧甘斯克 州的克爾米納市(Kreminna)據報已經陷落,伊久姆(Izium)以南據報正在激戰。

英方也指出,烏軍一直在札波羅熱(Zaporizhzhia)準備防禦,以備可能來自南方的俄軍攻擊。稍早另有烏方報導指出,俄軍占領了刻松(Kherson)市議會大樓。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/agUoc4mRcj



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vnxIPbDJOZ