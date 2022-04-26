英國國防部：俄軍有可能試圖包圍烏軍重兵把守陣地
英國國防部在26日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄軍有可能試圖包圍烏軍在烏克蘭東部重兵把守的陣地。
英方情資研判，隨著俄軍試圖從北方與東方挺進斯拉夫揚斯克（Slavyansk）及克拉莫托斯克（Kramatorsk），盧甘斯克州的克爾米納市（Kreminna）據報已經陷落，伊久姆（Izium）以南據報正在激戰。
英方也指出，烏軍一直在札波羅熱（Zaporizhzhia）準備防禦，以備可能來自南方的俄軍攻擊。稍早另有烏方報導指出，俄軍占領了刻松（Kherson）市議會大樓。
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 April 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 26, 2022
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