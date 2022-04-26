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俄艦被擊沉激怒他… 英媒：普亭放棄和談 轉掠奪烏領土

編譯羅方妤、張君堯／綜合25日電
俄羅斯總統普亭身體健況不佳的謠言不時傳出，而近期一段他參加東正教復活節午夜彌撒的影片再度引發熱議，只見普亭在活動期間看起來「虛弱和不穩定」。（美聯社）
俄羅斯總統普亭身體健況不佳的謠言不時傳出，而近期一段他參加東正教復活節午夜彌撒的影片再度引發熱議，只見普亭在活動期間看起來「虛弱和不穩定」。（美聯社）

英國金融時報報導，俄羅斯總統普亭上月眼見俄軍進攻受挫後，曾認真考慮與烏克蘭和談。但消息人士指出，在「莫斯科號」被擊沉後，普亭似乎被激怒並稱和談已進入「死胡同」，從而轉向盡可能掠奪烏克蘭領土。

莫斯科與基輔當局上月在土耳其伊斯坦堡同意首份公報草案，但烏克蘭總統澤倫斯基指控俄軍在布查和馬立波等烏國城市犯下戰爭罪行後，談判陷入僵局。消息人士指出，普亭不斷迂迴進退，希望找出方法擺脫困境。烏克蘭和西方國家官員先前一直懷疑普亭承諾和談是為了為俄軍爭取時間。

消息人士補說：「在莫斯科號被擊沉後，普亭反對簽署任何協議，因為莫斯科號遭擊沉一事讓他看起來不像贏家，還很丟臉。」消息人士還指出，普亭似乎對俄軍將領和俄媒描述的戰況抱持一種扭曲的看法。

參與和談的消息人士表示，在基輔的官員擔心普亭不只是想奪取烏東頓巴斯地區，而是試圖進一步奪取整個烏國東南部領土，將烏克蘭完全與海洋隔絕。消息人士還說，烏克蘭有信心擊敗普亭希望迅速奪取該國的初步計畫後，進一步促使俄軍撤退，但官員憂心若俄國進一步受挫，會訴諸戰術核武。

此外， 普亭身體健況不佳的謠言不時傳出，而近期他參加東正教復活節午夜彌撒的一段影片也引發熱議。

每日郵報報導，影片中普亭參加彌薩時，不斷重複咬著嘴唇、眼神游移，身體也不時搖晃。他在觀看教堂禮拜時也顯得坐立不安、心煩意亂，種種看似身體不適的畫面引發網路討論，不少人認為俄羅斯在烏克蘭戰爭中遭受挫折的壓力讓普亭難以接受，報導中更指出「口乾可能是帕金森氏病的症狀」。

據報導，自入侵烏克蘭以來，普亭的健康狀況一直在下降。肢體語言專家布西指出「普亭的腿也顯得很瘦弱，這表明他可能正經歷體重或肌肉流失的困擾」。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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