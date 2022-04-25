戰場尋親… 馬立波「尋人網」一開站 湧現逾千發文

新網站「馬立波生活」旨在追蹤馬立波失蹤居民的下落。(網站截屏)

烏克蘭 南部戰略港口城市馬立波(Mariupol)遭俄羅斯圍困多日，數不清的居民逃離或下落不明，當地電腦程式設計師切列帕諾夫(Dmitry Cherepanov)建立尋人網站，至今已有逾千篇尋人文和逾1.2萬次瀏覽。

華盛頓郵報(WP)報導，俄國3月切斷馬立波電力和水源供應後，45歲的切列帕諾夫被迫逃離馬立波，他本周在Telegram上表示，他希望用一己之長，幫大家找到失蹤摯愛的消息。

新網站「馬立波生活」(Mariupol Life)旨在追蹤馬立波失蹤居民的下落，該網站上線後，過去一周湧進逾千人貼出尋人通知文，還有逾1萬2000次瀏覽；另有1000多則貼文在找尋撤離的民眾。

華郵 指出，該網站貼文包括一名站在鬱金香園前燦笑的76歲婦女；一名疑似與鄰居一起逃離的青少女，她身穿一襲白裝，捧著一束花；住家在戰火中付之一炬的一對老夫妻；還有一對母子已了無音訊一個月。

「馬立波生活」的資料庫持續擴增且容易上手，使用者可填入失蹤者的姓名、地址、出生日期，以及最後已知出現地點。用戶可追蹤失蹤人口的頁面，以查看更新或直接傳送訊息或留言給貼文者。

華郵指出，該尋人網站讓外界可一瞥馬立波的人道慘況，當地有無數民眾遭殺害或消失。

另外，衛星科技公司「馬薩爾科技」(Maxar Technologies)的衛星影像顯示，馬立波附近的維諾赫拉尼(Vynohradne)在開挖新的亂葬坑；該地公墓在過去一個月持續擴大，現有多道平行壕溝，可能成為新的亂葬坑地點。

在此之前，衛星影像也揭露，烏克蘭布查 (Bucha)和曼胡什(Manhush)也出現亂葬坑。

維諾赫拉尼亂葬坑的每條壕溝約131呎長，這些壕溝最初在3月22日和29日擴大，當時馬立波西北外郊曼胡什也差不多開始設立許多新墳。