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戰火燒入俄境？俄宣稱邊境擊落兩架烏克蘭無人機

中央社莫斯科25日綜合外電報導
俄國城市布揚斯克（Bryansk）的Transneft Bryansk-Druzhba燃料庫25日發生大火。美聯社
俄國城市布揚斯克（Bryansk）的Transneft Bryansk-Druzhba燃料庫25日發生大火。美聯社

俄羅斯地方官員今天說，俄軍在俄烏邊界擊落兩架烏克蘭無人機。稍早，俄羅斯通訊社引述緊急事務部說法，靠近烏國邊界的俄國城鎮布揚斯克一座大型燃料庫發生大火，原因不明。

在此同時，並無證據可以立即證明以上兩起事件有關連。

俄羅斯庫斯克（Kursk）州長斯塔羅沃特（Roman Starovoyt）在通訊軟體Telegram上說：「今天清晨4時15分，俄羅斯防空部隊在與烏克蘭接壤的里爾斯基（Rylsky）地區擊落兩架烏克蘭無人機。」

他說：「沒有人員傷亡或建物實體受創。情勢已經完全獲得控制。」

稍早，俄國多家新聞通訊社引述緊急事務部說法報導，位於布揚斯克（Bryansk）的Transneft Bryansk-Druzhba燃料庫發生大火，當地離烏克蘭邊界約150公里，是莫斯科入侵烏克蘭軍事行動的後勤基地。

影片來源：youtube/Guardian News

緊急事務部說：「根據初步訊息，沒有人受傷。」

燃料庫起火的原因還不清楚。但俄羅斯緊急事務部在當地的部門表示，位於布揚斯克的福金斯基（Fokinsky）地區一座燃料庫在清晨2時發生大火。

俄羅斯媒體播出的影像顯示，布揚斯克的夜空有火焰和煙霧。

俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）報導，這是該地區最近發生的第二起燃料庫火災。針對俄媒報導的內容，無法立即獨立查核證實。

俄羅斯一再指控烏克蘭軍隊對其領土發動攻擊，尤其是4月中指控烏軍以直升機攻擊布揚斯克地區平民。

俄國城市布揚斯克（Bryansk）的Transneft Bryansk-Druz...
俄國城市布揚斯克（Bryansk）的Transneft Bryansk-Druzhba燃料庫25日發生大火。美聯社

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