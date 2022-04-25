我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穩人民幣匯率 中國央行下調外匯存款準備金率

高中球場祈禱是否受宗教自由保護 最高法院今開審

俄軍攻擊烏克蘭煉油廠火車站 英稱俄攻勢進展不大

中央社基輔25日綜合外電報導
克拉斯涅（Krasne）火車站25日遭到一枚飛彈擊中，造成變電站爆炸。圖為救援人員在克拉斯涅火車站附近。路透
克拉斯涅（Krasne）火車站25日遭到一枚飛彈擊中，造成變電站爆炸。圖為救援人員在克拉斯涅火車站附近。路透

俄羅斯今天宣稱，用長程飛彈擊中烏克蘭一座煉油廠和一些軍事設施。烏克蘭當局表示，俄軍攻擊中部和西部共5座火車站，文尼察州也有2鎮遇襲。英國則說，俄軍攻勢僅些微進展。

路透社報導，俄羅斯國防部表示，俄軍擊中了烏克蘭的一些軍事設施和第聶伯河（Dnipro River）附近的克列緬丘格（Kremenchuk）煉油廠。不過，烏克蘭波塔瓦州（Poltava）州長曾說過，這座煉油廠本月稍早已被摧毀。

根據俄羅斯國防部說法，「高精準長程武器摧毀了克列緬丘格市北郊一座煉油廠的燃料生產設施，以及為烏克蘭部隊軍事裝備供應燃料的石油產品儲存設施」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭國營鐵路公司烏克蘭鐵路（Ukrzaliznytsia）董事長卡梅辛（Oleksandr Kamyshin）今天透過聲明表示：「俄軍繼續系統性摧毀鐵路基礎設施，今天上午在一小時內，烏克蘭中部和西部有5座火車站被擊中。」

梅辛還說，至少有16班載客列車暫停行駛，並且有人受傷，但他未提供明確資訊。

烏克蘭西部利維夫州（Lviv）州長柯吉茨基（Maksym Kozytskyy）今天稍早對於俄軍攻擊損壞當地一座火車站一事提供細節。

他指出，當地時間今天上午8時30分左右，克拉斯涅（Krasne）火車站遭到一枚飛彈擊中，造成變電站爆炸。

柯吉茨基說，俄軍是從東南部發動攻擊，很可能是利用戰略轟炸機。他表示救難人員已將爆炸火勢撲滅，現階段並無傷亡消息。

烏克蘭中部文尼察州（Vinnytsia）州長波佐夫（Serhiy Borzov）也在社群媒體Telegram發布影片表示，「敵人正試圖攻擊重大基礎設施」，日梅林卡（Zhmerynka）和卡扎京（Kozyatyn）兩城鎮遭到俄軍飛彈擊中，造成不明人數死傷。

另一方面，英國國防部今天在推特（Twitter）發布例行簡報時指出，俄軍自從將侵略烏克蘭的重心轉向全面占領頓巴斯（Donbas）地區後，僅在一些戰區有些微進展。

英國國防部表示：「俄羅斯由於缺乏充足後勤和戰鬥支援部署，因此尚無法有重大突破。」

英國軍事情報單位還說，烏克蘭在東南部港市馬立波（Mariupol）的防禦，也消耗了許多俄軍部隊的精力，造成他們戰力降低。

路透社尚無法證實這份報告內容。

克拉斯涅（Krasne）火車站25日遭到一枚飛彈擊中，造成變電站爆炸。圖為救援人...
克拉斯涅（Krasne）火車站25日遭到一枚飛彈擊中，造成變電站爆炸。圖為救援人員在克拉斯涅火車站附近。路透

烏克蘭 國防部 俄羅斯

上一則

俄攻烏東 又因後勤問題不順

延伸閱讀

俄攻烏東 又因後勤問題不順

俄攻烏東 又因後勤問題不順
布林肯、奧斯丁與澤倫斯基會面 烏盼軍援：別空手來

布林肯、奧斯丁與澤倫斯基會面 烏盼軍援：別空手來
復活節俄續轟炸 澤倫斯基：邪惡不會摧毀烏克蘭

復活節俄續轟炸 澤倫斯基：邪惡不會摧毀烏克蘭
俄軍持續砲擊馬立波和烏東 飛彈夜襲烏軍9目標

俄軍持續砲擊馬立波和烏東 飛彈夜襲烏軍9目標

熱門新聞

俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。取材自推特

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

2022-04-20 08:29
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

2022-04-19 23:40
俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，但不難發現普亭看起來有點臃腫，且右手緊抓桌子，健康狀況再掀討論。取材自推特

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

2022-04-22 22:15
波托申亞（右）與妻女。圖翻攝推特@MattiasSvea

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

2022-04-22 08:17
烏克蘭軍方23日表示，烏軍摧毀了南部刻松(Kherson)地區的俄軍指揮所，當時在指揮所內的兩名俄羅斯將軍陣亡。圖為刻松空軍基地的衛星畫面。美聯社

烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡

2022-04-23 19:55
北海道知床地區觀光船「KAZU 1」從此港口出發後失聯。(美聯社)

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

2022-04-23 12:16

超人氣

更多 >
普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議
封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手
親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好
馬克宏勝選 20年來首連任成功的法總統 歐洲鬆了一口氣

馬克宏勝選 20年來首連任成功的法總統 歐洲鬆了一口氣