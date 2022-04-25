「俄仍有機會戰勝」 英國大臣促德法增援烏克蘭

英國保守黨主席陶敦24日在BBC呼籲德國與法國加大增援烏克蘭的行動規模。路透

英國 大臣、保守黨主席陶敦24日呼籲法國和德國做出更多行動支持烏克蘭 ，並稱俄羅斯取得勝利的可能性一直存在。

他告訴BBC，隨著俄國 加大在烏克蘭南部和東部的攻勢，西方應持續收緊對俄羅斯的制裁，「西方必須做出回應，我們也願意這樣做。我們都希望這樣做，但法國和德國若也能這樣做，那就更好了。」被問及是否認為俄國可能戰勝，他說：「俄國打贏一直是種可能性，我們不希望那種事發生。」

另據英國每日郵報報導，俄國總統普亭今天下令俄國聯邦偵查委員會（IC），調查英國特種部隊（SAS）參加烏克蘭戰爭的證據。普亭在開戰初期就警告他國勿妨礙俄國在烏國的特別軍事行動，否則將付出慘痛代價。

根據投降的烏克蘭士兵向該委員會提供的情報，至少有2組來自SAS共20位成員，加上幾位軍事游擊專家正在烏克蘭西部大城利維夫培訓烏軍。

此外，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀預定今天走訪烏克蘭首都基輔，這將是俄軍入侵烏克蘭以來，兩人首度造訪當地。時值東正教復活節，但激烈戰鬥讓節日蒙上陰影。這場邁入第三個月的戰爭已導致數以千計的人死亡、數以百萬計的人流離失所。