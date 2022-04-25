我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

「俄仍有機會戰勝」 英國大臣促德法增援烏克蘭

編譯陳韋廷／綜合24日電
英國保守黨主席陶敦24日在BBC呼籲德國與法國加大增援烏克蘭的行動規模。路透
英國保守黨主席陶敦24日在BBC呼籲德國與法國加大增援烏克蘭的行動規模。路透

英國大臣、保守黨主席陶敦24日呼籲法國和德國做出更多行動支持烏克蘭，並稱俄羅斯取得勝利的可能性一直存在。

他告訴BBC，隨著俄國加大在烏克蘭南部和東部的攻勢，西方應持續收緊對俄羅斯的制裁，「西方必須做出回應，我們也願意這樣做。我們都希望這樣做，但法國和德國若也能這樣做，那就更好了。」被問及是否認為俄國可能戰勝，他說：「俄國打贏一直是種可能性，我們不希望那種事發生。」

另據英國每日郵報報導，俄國總統普亭今天下令俄國聯邦偵查委員會（IC），調查英國特種部隊（SAS）參加烏克蘭戰爭的證據。普亭在開戰初期就警告他國勿妨礙俄國在烏國的特別軍事行動，否則將付出慘痛代價。

根據投降的烏克蘭士兵向該委員會提供的情報，至少有2組來自SAS共20位成員，加上幾位軍事游擊專家正在烏克蘭西部大城利維夫培訓烏軍。

此外，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀預定今天走訪烏克蘭首都基輔，這將是俄軍入侵烏克蘭以來，兩人首度造訪當地。時值東正教復活節，但激烈戰鬥讓節日蒙上陰影。這場邁入第三個月的戰爭已導致數以千計的人死亡、數以百萬計的人流離失所。

烏克蘭 俄國 英國

上一則

俄藝術家壁畫宣揚和平 犯法、罰款都不怕

下一則

日本北海道失事觀光船 失蹤26人中10人尋獲…全不治

延伸閱讀

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議
金融時報：普亭已放棄對烏和談 目標轉為掠奪土地

金融時報：普亭已放棄對烏和談 目標轉為掠奪土地
英專家：普亭若動用核武 恐遭政變罷黜

英專家：普亭若動用核武 恐遭政變罷黜
英國特種部隊進駐利維夫培訓烏軍 普亭下令查參戰證據

英國特種部隊進駐利維夫培訓烏軍 普亭下令查參戰證據

熱門新聞

俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。取材自推特

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

2022-04-20 08:29
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

2022-04-19 23:40
俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，但不難發現普亭看起來有點臃腫，且右手緊抓桌子，健康狀況再掀討論。取材自推特

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

2022-04-22 22:15
波托申亞（右）與妻女。圖翻攝推特@MattiasSvea

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

2022-04-22 08:17
烏克蘭軍方23日表示，烏軍摧毀了南部刻松(Kherson)地區的俄軍指揮所，當時在指揮所內的兩名俄羅斯將軍陣亡。圖為刻松空軍基地的衛星畫面。美聯社

烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡

2022-04-23 19:55
北海道知床地區觀光船「KAZU 1」從此港口出發後失聯。(美聯社)

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

2022-04-23 12:16

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手