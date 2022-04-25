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異鄉慶祝東正教復活節 烏克蘭難民：夢想能回家團圓

編譯中心／綜合24日電
俄烏戰爭24日滿兩個月，在波蘭的難民希望返鄉與家人重聚的夢想。(美聯社)
俄烏戰爭24日滿兩個月，在波蘭的難民希望返鄉與家人重聚的夢想。(美聯社)

俄烏戰爭24日滿兩個月，戰爭以來，超過500萬烏克蘭人民逃出國境，絕大多數人是透過波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞的邊界關卡到歐盟避難。時值東正教復活節，許多烏克蘭難民湧入中歐各地教堂，參與慶祝儀式，他們一方面感激能逃過俄軍入侵，一方面懷抱返鄉與家人重聚的夢想。

在波蘭華沙市中心的「抹大拉的馬利亞主教座堂」，神職人員說，今年復活節儀式比過去幾年熱絡，兒童手拿裝飾烏克蘭國旗的復活節提籃，頭髮上綁著藍黃色蝴蝶結。

35歲的亞努謝維奇從利維夫逃來此地，「這是我第一次沒在烏克蘭過復活節…幸運的是，這裡有很多烏克蘭來的人」「我夢想能回去烏克蘭，能在家慶祝復活節、我的女兒能跟家人團聚」。27歲的杜德卡跟教堂內許多人一樣都在照相，她把照片傳給故鄉親友，包括留在烏克蘭作戰的兩名兄弟。

捷克布拉格戰前就有近20萬烏克蘭人。烏克蘭民眾克拉斯諾波斯卡雅3月6日從敖德薩逃到布拉格後，固定到聖西里爾和美多德主教座堂參加禮拜，祈求烏克蘭的慘況早點結束。

馬立波分離主義者控制區的戰車與車輛殘骸。（美聯社）
馬立波分離主義者控制區的戰車與車輛殘骸。（美聯社）

另有超過36萬9000名烏克蘭人逃到德國。在柏林的拿但業教堂，烏克蘭社群領袖說，約500人的教堂會眾預料會因為復活節而暴增至2500人，難民們說歌聲與傳統讓他們想到家鄉。

而與此同時，俄國總統普亭出席由東正教會舉行的復活節彌撒，俄羅斯東正教會強烈支持普亭在烏克蘭發動的「特別軍事行動」。

現場畫面顯示，他身穿深藍色西裝和白色襯衫，繫深紫色領帶，站在莫斯科救世主大教堂內的一側，拿著點燃的紅色蠟燭，彌撒時多次在胸前畫十字。不過，普亭未發表對於烏克蘭戰事的談話。

此外，烏克蘭國防部近日公布俄軍損失數據，宣稱有2萬1800名俄軍陣亡，共折損俄軍873輛戰車、2238輛裝甲車、179架飛機、154架直升機和408個火砲系統。

烏克蘭 復活節 普亭

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