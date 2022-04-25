土耳其一改對俄友好 關閉俄國飛機往敘利亞領空

土耳其外交部長卡夫索格魯23日表示，正在關閉俄羅斯軍民飛機通往敘利亞的領空許可。(Getty Images)

土耳其媒體23日電引述外長卡夫索格魯的話表示，土國已對俄羅斯 民用和軍用飛機關閉通往敘利亞的領空。這是土耳其迄今對俄國 入侵烏克蘭 兩個月來最強硬的回應之一；土耳其雖是北約的一員，但與俄國維持緊密關係。

土耳其媒體報導，卡夫索格魯表示：「我們已對俄羅斯軍機─甚至民航機─關閉飛往敘利亞的領空。我們在3月時提出要求，他們可以飛航直至4月為止。」

卡夫索格魯說他已向俄國外長拉夫羅夫轉達這項決定，拉夫羅夫再轉呈俄國總統普亭。卡夫索格魯說：「一兩天之後，他們回覆說：普亭已下令，他們不再飛經（該處）。」這項禁令預計實施3個月。

俄羅斯尚未對土耳其這項宣布做出立即回應。敘利亞內戰期間，俄羅斯和伊朗向來是敘國總統巴夏爾．阿塞德至關重要的支持者；而土耳其則一直力挺敘利亞叛軍。

土耳其2015年在土敘邊界附近打下俄羅斯的戰機後，安卡拉與莫斯科關係曾經短暫崩解，但之後兩國關係修復，直到俄羅斯入侵烏克蘭；土耳其視烏克蘭為重要貿易夥伴和外交同盟。

土耳其一直居中協調盼終結烏俄衝突，在伊斯坦堡主持俄烏協商談判會議，以及在安塔利亞舉行拉夫羅夫與烏克蘭外交部長庫列巴之間的會議。

安卡拉目前正嘗試安排普亭和烏克蘭總統澤倫斯基之間的峰會，儘管卡夫索格魯承認，此時此刻這類會談前景仍然暗淡渺茫。據媒體引述，卡夫索格魯說：「如果他們想要達成協議，就必然會達成協議。」他說，「協議可能要很長一段時間才會發生，但也可能突然間就成了」。