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立列寧像、設刑場…烏克蘭2小鎮被迫「重回蘇聯」

編譯中心／綜合24日電
俄軍在赫爾松港口城市格尼奇斯克，重新豎立列寧像。(取材自臉書)
俄軍在赫爾松港口城市格尼奇斯克，重新豎立列寧像。(取材自臉書)

烏克蘭小鎮格尼奇斯克與布查一南一北，近期皆遭到俄羅斯軍隊入侵，格尼奇斯克彷彿一夕回到前蘇聯時代，鎮上廣場再度被立起列寧雕像；布查則有數百平民遭虐殺、棄屍，又發現有一棟四層樓建築被當作囚禁與行刑場。

華爾街日報報導，一度占領布查的俄軍以亞布倫斯卡街144號為總部與行動中樞，近100名俄國市兵在這幢四層樓建築中，偵訊、虐待、殺害與囚禁當地居民。原為該建築保全的札哈爾勤科親眼目睹建築前空地上有遭槍決的屍體倒臥血泊，他在俄軍進駐後與包括婦孺在內的130多人，被關進該大樓地下防空洞。

而據英國衛報報導，格尼奇斯克位於重要城市赫爾松，當地於2015年拆除前蘇聯領導人列寧的雕像。然而，4月18日發布於社交媒體上的照片顯示，格尼奇斯克重新豎立起列寧雕像，當地建築屋頂飄揚著俄羅斯與前蘇聯的旗幟。赫爾松地方議會第一副主席索伯烈夫斯基痛批，俄國在烏南各地樹立前蘇聯時代的紀念物，企圖「回到過去」，寄生民眾對前蘇聯的懷舊之情。

另據俄新社和塔斯社報導，切爾尼戈夫的烏克蘭「領土防衛部隊」人員拆除該市一所中學裡的蘇聯女英雄卓婭•科斯莫傑米揚斯卡婭的雕像。根據Telegram上的一段影片，幾名防衛隊人員將一根繩子套在了卓婭雕像的頭上，用力拉扯，雕像隨後倒在地上裂成兩半。

而據報導，過去10天內，烏克蘭拆除多座紀念蘇聯士兵的方尖碑和雕像，包括在烏克蘭斯特雷、捷爾諾波爾、羅夫諾、穆卡切沃等城市的蘇聯士兵紀念碑，以及在哈爾科夫的朱可夫紀念碑。

烏克蘭 布查 俄羅斯

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