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俄軍持續砲擊馬立波和烏東 飛彈夜襲烏軍9目標

中央社基輔24日綜合外電報導
馬立波持續遭俄軍轟炸。(美聯社)
馬立波持續遭俄軍轟炸。(美聯社)

烏克蘭官員表示，俄羅斯部隊持續砲擊南部港市馬立波，東部頓內次克州今天有兩名孩童死於俄軍砲火。俄國國防部則宣稱昨夜以飛彈襲擊北部哈爾科夫州軍火庫等9個軍事目標。

路透報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特寫道：「俄羅斯持續攻擊馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。我國平民和軍隊所在之處，遭到重型空用炸彈和大砲轟炸。」

波多利雅科呼籲俄國「想想自己殘存的聲譽」，「在馬立波（實施）真正的復活節停火」，同時即刻開設人道走廊讓平民疏散，並展開特別回合談判來討論交換軍人和平民事宜。

烏克蘭頓內次克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram寫道，俄軍今天砲擊州內一處社區，摧毀一棟建築物，造成裡頭兩名分別為5歲和14歲的女孩死亡。他並呼籲民眾撤離戰鬥區域附近。

另外，俄羅斯國防部今天表示，俄軍的高精準飛彈昨夜擊中9個烏克蘭軍事目標，包括哈爾科夫州（Kharkiv）4個儲放砲兵武器的軍火庫。

俄羅斯國防部還說，俄國飛彈與砲兵部隊摧毀了哈爾科夫州另外4個軍火庫，以及第聶伯彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）一個替烏克蘭軍隊生產炸藥的設施。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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