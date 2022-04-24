馬立波數百婦孺躲地下碉堡 快2個月沒看過太陽 糧食快吃光

俄軍持續轟炸亞速鋼鐵廠，試圖攻占烏軍在馬立波殘餘部隊的最後據點。（路透）

俄羅斯日前聲稱已「解放」烏克蘭 南部港市馬立波，但迄今仍有烏軍堅守在最後據點「亞速鋼鐵廠」，堅持要「戰到最後一人」。根據烏克蘭極右翼團體「亞速營」今天發布最新影片顯示，鋼鐵廠地下碉堡內除了軍人也有不少婦孺平民避難，而他們的心願只是「想看到陽光」、「想要回家」，還說食物已經快要吃完。

烏軍亞速營3日釋出影片顯示，馬立波亞速鋼鐵廠內仍有許多婦孺，超15名嬰幼兒童和青少年已躲避砲火將近2個月。（路透）

BBC報導，亞速營部隊今天在官方YouTube 頻道發布一則影片，內容顯示士兵們送物資探望一處地下碉堡，裡面仍有至少15名以上兒童及幾名婦女受困在內。據信，亞速鋼鐵廠的地下碉堡內仍住著數百名平民，包括婦女、孩童和老人。

烏軍亞速營3日釋出影片顯示，馬立波亞速鋼鐵廠內仍有許多婦孺，超15名嬰幼兒童和青少年已躲避砲火將近2個月。（路透）

來源：YouTube

一名女孩對士兵說：「我們想回家，我們想看到太陽。」她說，從2月27日開始就沒看過太陽，至今近2個月。另一名婦女抱著蹣跚學步的孩子，表示全家人一起來到鋼鐵廠躲避戰火，但是「這個環境對孩子而言很不理想，他們沒辦法上學，食物也不夠。小孩的牙齒都越來越糟，這裡沒有太陽，他們缺乏維生素D。」她也說這裡的人快沒食物了，「我們真的很想回家」。另一名婦女也喊話，希望能夠立刻獲得人道撤離。

報導指出，影片據稱攝於4月21日，但馬立波戰事仍持續進行，真實性無法獲得獨立查證。

據悉，馬立波2月底即遭俄軍圍城至今，本周稍早俄軍已控制亞速鋼鐵廠以外區域，幸好亞速鋼鐵廠地下通道複雜，形成了良好的天然防守堡壘。

俄媒日前曾報導，俄國 總統普亭已下令停止對亞速鋼鐵廠強攻，俄國官方聲稱這是出於人道考量。但有烏克蘭專家受訪指出，俄國只是想要完全封鎖，讓他們彈盡糧絕，餓死或者投降。